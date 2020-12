Starship og SpaceX har skapt historie

Både lykkes og feilet på en spektakulær måte.

10 Des 2020 00:50 Først publisert 8 Des 2020 17:12

Oppdatert 10. desember.

Rett før midnatt mot 10. september norsk tid klaffet nesten alt for SpaceX. SN8 (serial number 8) i en rekke av Starship-prototyper kom seg endelig opp i lufta og gjorde en rekke manøvre – derav en spesiell « «landing flip» , som virkelig tok lufta ut av dem som kikket på.

Etter en vellykket oppskyting, snudde raketten seg sidelengs og brukte luftmotstanden mot «kroppen» for å bremse opp. To styrefinner øverst og nederst på raketten sørget for at den var dønn stabil gjennom svevet.

Dette har aldri tidligere blitt prøvd på så store raketter i praksis.

Hele oppskytingen og manøvren kan du se lenger ned i saken , eller via SpaceX’ offisielle YouTube-kanal . Hvis du bare liker eksplosjoner, sjekk ut toppbildet.

Starship i fritt fall. Ja, dette er en rakett som ikke stuper, men bruker «kroppen» til å bremse og styre. SpaceX /YouTube

At Starship SN8 ikke rakk å snu seg helt rundt og bremse helt opp før den kom ned på bakken igjen – som den gjorde omtrent rett på oppmerket sted – kommer egentlig i andre rekke. For dette var også var tilfelle med SpaceX’ Falcon 9-raketter. Men i dag – kun få år etter første oppskyting – lander de rakettene så trygt og så ofte at ingen lenger tenker på det.

SN8-prototypen av Starship eksploderte altså idet den traff bakken i for høy hastighet på det avmerkede landingspunktet. Men i køen står det nå en lang rekke med flere Starship-prototyper som bare venter på å lære av SN8 og vil fly videre på hva SpaceX fikk ut av denne lærerike oppskytningen.

På Twitter skriver Elon Musk følgende:

– Vellykket oppskyting, overgang til topptankene og presis klaffkontroll til landingspunkt! Drivstofftankens trykk var lavt under landing, og forårsaket at hastigheten var høy. Men vi fikk alle dataene vi trengte. Gratulerer til SpaceX-teamet!

Videre skriver han:

– Mars, her kommer vi!

Starship er romskipet SpaceX ønsker å bruke til å sende mennesker til både månen og mars i fremtiden. Starship har vært testet tidligere, men da kun til rundt 150 meters høyde. Denne gangen var målet 12,5 kilometer. SpaceX-anlegget ligger i Boca Chica sørøst i Texas, nær grensen til Mexico, der selskapet bygger og tester disse fartøyene.

Lang dag for SpaceX

SpaceX jobbet hardt onsdag, eller rettere sagt i ettermiddag og kveld norsk tid, og fikk til slutt den femti meter store Starship SN8 opp i luften for en «High-Altitude Flight Test».

Etter først å skulle skytes opp omtrent klokken ti norsk tid, ble plutselig showet stoppet to minutter og seks sekunder før nedtellingen nådde null.

Heldigvis bestemte SpaceX seg for å prøve enda en gang i dag/kveld, og satt sin klokke til hva som er omtrent ti over halv tolv her hjemme. Da gikk det rett til værs.

SpaceX / YouTube

Ble avbrutt tirsdag kveld

Det så lenge ut som om SpaceX faktisk skulle få sin rakettprototype opp i luften allerede rett etter klokken halv tolv tirsdag kveld, men knappe 1,3 sekunder før nedtellingen nådde null kunne vi høre meldingen «Raptor abort» gjennom SpaceX’ direktesendte videostrøm .

Raptor er rakettmotoren SpaceX bruker på Starship.

Samtidig stoppet nedtellingen, og den kom ikke i gang igjen. I stedet fulgte SpaceX opp med en melding om at de avbrøt oppskytingsforsøket – og vi måtte vente før de prøvde igjen.

Heldigvis fikk også dette forsøket et oppskytingsvindu mellom fem på ettermiddagen og tolv på kvelden norsk tid.

Nøyaktig når i et slikt vindu selve oppskytingen ville skje, er dog ikke godt å si på forhånd. Det hele pleier å knekke i gang når været er gunstig, mens mange nok teknikere og ingeniører er enige om at ting ikke vil eksplodere.

Skulle et godt stykke opp ... og ned igjen

Starship SN8 (Serial Number 8) står klar hos SpaceX i Boca Chica, Texas. SpaceX

Det er langt fra noen hemmelighet at SpaceX med rakettsjef Elon Musk i spissen har det travel med å få sitt romfartøy Starship et godt stykke opp i lufta – faktisk hadde vi trodd at de skulle prøve seg allerede i forrige uke .

Planen var å sende Starship SN8 opp til et sted mellom ti og femten kilometer over havoverflaten, slik at den bedre fikk testet ut Raptor-motoren, som denne prototypen har fått tre stykker av.

Raketten skulle også gjøre noen eksperimenter med drivstofftankene og utprøving av styrefinnene, samt denne «landing flip»-manøveren , som ser ganske så sprø ut.

I videoen over kan vi se prototype SN5 – ved hjelp av én Raptor rakettmotor – stige til en høyde av 150 meter og så lande igjen. Det er dog bare barnemat mot hva vi denne gangen kunne skue med den større SN8.

Bare halve moroa

Starship-prototypen SN8 strekker seg respektable femti meter til værs, men det er knapt halvparten av det som skal til for å kunne bruke raketten som tiltenkt.

Etter planen skal Starship til slutt være utstyrt med seks Raptor-motorer, og når den letter fra jordens overflate, vil det være på toppen av en 70 meter høy «boosterrakett» eller førstetrinn med kanskje så mye som 28 Raptor-motorer – noe som gir hele pakken en samlet høyde på vel 120 meter.

Det er naturligvis fremdeles et stykke dit, men denne ukens test vil kunne bli et stort og historisk skritt på veien mot et romskip som vil kunne ta menneskeheten ut på skikkelige romferder igjen.