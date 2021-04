Xiaomi slipper brettbar telefon

Og svært heftig toppmodell.

Slik ser nye Mi Mix Fold ut. Xiaomi

Finn Jarle Kvalheim 31 Mar 2021 18:00

Det er bare noen måneder siden Xiaomi slapp sin Mi11-modell. Tradisjonen har blitt at mobilprodusenten først slipper en basismodell i serien, før de supplerer med heftigere toppmodeller. Det har selskapet nettopp gjort, og dermed har Mi11 Pro, Mi11 Ultra og Mi Mix Fold blitt lansert.

Mi Mix Fold er interessant av flere årsaker enn at den kan brettes sammen. For det første har den en skjerm på innsiden som er hele 8 tommer stor. Det gjør den til den antakeligvis største brettemobilen som så langt er lansert.

Vel så interessant er den nye kameraløsningen, der en av linsene inni er væskefylt og fungerer etter samme prinsipp som linsene inni øyet. Kurven på linsen kan endres etter behov. Xiaomi skryter av at det gir muligheten til å erstatte to linser med én, og at den ene linsen kan tjene nytte både som makro og tele for telefonen.

«Liquid lense»-linsen er imidlertid ikke det eneste øyet på baksiden av telefonen, der du også finner et tradisjonelt kamera med 108 megapikslers oppløsning, og en ultravidvinkel for å få plass til mye på bildene.

Hvordan er innerskjermen å bruke? Brettbare 60-hertz-skjermer har ofte vist seg litt trege i bruk, med synlig skjevhet i innholdet under skrolling. Vil det samme skje med Mi Mix Fold? Xiaomi

Svært lyssterk bretteskjerm, men ...

For den store 8,01-tommers skjermen på innsiden skal det være solid fargeomfang med 1 milliard farger - ofte omtalt som 10-bit farger. Det gir ekstra jevne overganger i bilder med mye dynamikk. I tillegg skal det kunne gi hele 900 nits lysstyrke på sitt sterkeste, som er forholdsvis kraftig til mobilskjerm å være, og ekstremt kraftig til å være bretteskjerm - Samsungs Galaxy Z Fold 2 går «bare» til 719 nits på den innvendige skjermen.

Ulempen for Xiaomis telefon er at den innvendige skjermen bare er 60 hertz. Der kjører Samsungs innvendige skjerm 120-hertz som gir en svært jevn brukeropplevelse. Tidligere bretteskjermer med 60 hertz-oppdatering har ofte hatt litt ujevn oppdatering på tvers, slik at ved rulling flyter innholdet skrått nedover på skjermen. Akkurat hvordan det vil arte seg på Xiaomis brettemobil kan altså bli spennende.

Det er forøvrig kun 0,4 tommer som skiller størrelsen på de innvendige skjermene mellom Xiaomi Mi Mix Fold og Samsung Galaxy Z Fold 2.

På utsiden er det imidlertid Xiaomi som har overtaket, med både litt større skjerm, litt høyere oppløsning og raskere oppdateringsfrekvens.

Slik ser Galaxy Z Fold 2 fra Samsung ut. Antakeligvis Mi Mix Folds nærmeste konkurrent. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En større Galaxy Z Fold 2?

Designmessig ser det ut til at Samsungs løsning med utvendig fast skjerm, og bretteskjerm beskyttet på innsiden, har etablert seg som standard. Det er også slik det Mi Mix Fold fremstår. Løselig kan man si den ser mest ut som en større Galaxy Z Fold 2.

Men der Samsungs brettemobil har kameraene til Galaxy-mobilene fra generasjonen før seg, har Xiaomi altså gjort mye med kameraene i sin brettemobil.

Forøvrig er det interessant at Xiaomi viste frem en brettemobil de aldri faktisk lanserte i forkant av det opprinnelige «raset» med brettemobiler fra Samsung, Royole og Motorola.

En gigantisk kamerabump med innebygget skjerm «skjuler» seg på baksiden av Mi 11 Ultra. Xiaomi

Heftige Mi11-modeller

Ved siden av Mi Mix Fold kommer Mi 11 Pro og Mi 11 Ultra. Fra Mi 11 opp til Pro-modellen skiller for det meste bare batteristørrelse og annerledes kamerateknologi, med færre, men tilsynelatende større og bedre piksler i hovedkameraet, og en stor periskop-zoom som gir 5 ganger forstørring.

På Ultra-modellen tilføyes i tillegg en skjerm i selve kamerabumpen sånn at den du fotograferer kan se hvordan bildet blir seende ut, eller du selv kan bruke telefonens hovedkamera til selvportrett.

Begge disse telefonene har forøvrig sertifisert vanntetting, noe den vanlige Mi 11-modellen mangler.