Google får 2,22 milliarder i bot i Frankrike

Michel Euler/AP/Scanpix

NTB 7 Juni 2021 11:47

Frankrikes konkurransemyndighet har gitt Google drøyt 2,22 milliarder kroner i bot for misbruk av sin markedsposisjon innen nettreklame.

Den franske konkurransemyndighetens konklusjon er at Google har gitt konkurransefortrinn til sin egen reklameauksjonstjeneste AdX og Doubleclick Ad Exchange, som er en sanntidsplattform.

Klienter som prøvde å kjøpe reklameplass på nettsider eller mobilapper med andre plattformer, oppdaget ofte at de betalte mer enn de som brukte Googles tjenester.

Boten på 220 millioner euro er den nyeste i en rekke trekk fra europeiske myndigheter for å bekjempe markedsposisjonen til amerikanske teknologigiganter.

Google skal ikke ha bestridt konkurransemyndighetens funn, og har blant annet lovet å bedre samspillsevne med tredjeparts-reklametjenester.

Vedtaket er en del av et forlik som ble inngått etter at tre mediegrupper anklaget Google for i praksis å ha monopol over reklamesalg på nett. Det dreier seg om amerikanske News Corp, franske Le Figaro og belgiske Groupe Rossel.

– Dette er det første vedtaket i verden som går komplekse algoritmeprosesser som bestemmer hvilke reklamer som vises på nett i sømmene, sier konkurransemyndighetens direktør Isabelle de Silva i en uttalelse.