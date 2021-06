Elon Musk: Ny Model S er kansellert

Tesla Model S skal etter planen komme i en ellevill Plaid+-versjon. Denne er nå kansellert, ifølge Tesla-sjef Elon Musk. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 7 Juni 2021 07:39

Teslas planlagte nye toppmodell-utgave av Model S er kansellert, melder Elon Musk på Twitter.

«Plaid+», som versjonen skulle hete, ville kunne bringe Model S ned i under to sekunder fra 0–100 kilometer i timen og dessuten legge til et betydelig større batteri og dertil større rekkevidde.

Grunnen, ifølge Musk? Den vanlige Plaid-modellen blir rett og slett så god at det ikke er nødvendig med noen Plaid+.

Plaid har per nå oppgitt en estimert rekkevidde på 628 kilometer, riktignok etter den amerikanske EPA-standarden, som normalt er strengere enn WLTP-standarden vi bruker i Europa.

Over 800 kilometer

Plaid+ ville legge på rundt 200 kilometer, for en oppgitt rekkevidde på 837 kilometer. Modellen ligger fortsatt i Teslas konfigurator på nett, men kan ikke klikkes på. Beskjeden der er at den vil ankomme i 2022.

Den skulle ha kostet halvannen million kroner, mens Plaid «bare» koster 1,2 millioner. Det plasserer bilen i samme territorium som en ganske påkostet Porsche Taycan eller Audi RS e-tron GT. Den raskeste Taycan-versjonen akselererer til sammenlikning fra 0–100 km/t på 2,8 sekunder, mens Plaid altså har oppgitt 2,1 sekunder og Plaid+ skulle være enda raskere.

Frustrerte kunder

I Twitter-tråden etter Musks meldinger spekuleres det blant annet i at Tesla ikke har klart å få til rekkevidden på 800 kilometer, og at det er derfor bilen er kansellert. Mange lurer også på hva som vil skje med eksisterende reservasjonsholdere, og er frustrerte over Teslas vingling.

Muligens er fjerningen av Plaid+ også Teslas måte å differensiere mellom Model S og den kommende Roadster-modellen , som ifølge Musks sedvanlige elleville lovnader skulle ha et batteri på 200 kilowattimer og en rekkevidde på 1000 kilometer.

Han har også lovet en «SpaceX»-pakke hvor baksetene erstattes med rakettmotorer som skal bringe tiden bilen bruker på 0–60 miles i timen (96,5 km/t) til 1,1 sekund.

Vi har kontaktet Tesla for en kommentar om Plaid+, men har foreløpig ikke hørt tilbake.