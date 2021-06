Disse Samsung-laptopene kjører på mobilprosessorer

Lanserer nye, billige Galaxy Book-maskiner.

Samsung

Torstein Norum Bugge 3 Juni 2021 12:47

I fjor relanserte Samsung seg selv som laptop-produsent, etter å ha trukket seg ut av markedet et par år tidligere. Siden har vi sett flere Galaxy Book-maskiner bli lansert , og nå viser Samsung frem to splitter nye maskiner i samme serie.

Galaxy Book Go og Galaxy Book Go 5G heter de nye maskinene, og de kjører Windows, som de fleste andre bærbare datamaskiner. Men til forskjell fra de fleste maskiner kjører de såkalt «Windows 10 on ARM», og har Qualcomm Snapdragon-prosessorer på innsiden.

Prosessorene det er snakk om er Snapdragon 7c Gen 2, altså generasjon to av Qualcomms mobilprosessorer laget spesielt med tanke på bruk i laptoper og lignende enheter. Brikken skal være både strømeffektiv og kraftigere enn brikkene vi er vant med fra mobiltelefoner. Litt sånn som Apples M1-prosessor , altså.

Inngangene på Galaxy Book Go. Samsung

Ellers får laptopene følgende spesifikasjoner:

Skjerm: 14 tommer TFT, 1920 x 1080

Minne: 4 eller 8 GB

Lagring: 64 eller 128 GB + minnekortplass

Frontkamera: Ja, 720p

Dimensjoner/Vekt: 32,39 x 22,48 x 1,49 cm/1,38 kg

Tilkoblinger: 1x USB Type-C, 1 x USB 2.0, minijack

Den eneste forskjellen på de to maskinene later til å være 5G-støtten, og det er foreløpig uklart om 5G-modellen blir å få i Europa.

Bygger på en helt ny og moderne arkitektur

Samsung

Samsungs nye laptoper har altså «mobilprosessorer» på innsiden.

Disse prosessorene er vi vant til å finne i mobiltelefoner, nettbrett og andre bærbare dingser, men ikke veldig vant til å laptoper. Arkitekturen i både maskinvaren og i selve Windows-programvaren er således også totalt ulik den som vanligvis finnes i Windows-baserte maskiner, og mange programmer må enten oversettes via emulering eller kan ikke kjøres.

Samtidig er det av mange spådd at det er nettopp ARM-arkitektur mange datamaskiner vil gå over til i årene som kommer, og Apple er allerede i full gang med å bytte til dette systemet på sin produktportefølje.

Galaxy Book Go skal bli tilgjengelig i Wi-Fi-versjon fra juni, men ser ut til å komme først til USA og deretter andre markeder. Prisen ser ut til å lande rundt 350 dollar, som i skrivende stund konverteres til omtrent 2.900 norske kroner.