Dette lanserte Google: Ny smarthøyttaler til Norge

Ny Chromecast og nye mobiler i USA.

Niklas Plikk 30 Sept 2020 21:50

Det var en rask affære onsdag kveld da Google skulle vise frem sine nye produkter. Akkurat som de selv hadde avslørt i invitasjonen ble det lansert en ny Chromecast, en ny smarthøyttaler og to nye Pixel-telefoner.

Her i Norge er det først og fremst smarthøyttaleren som er mest interessante, ettersom Pixel-telefonene fortsatt ikke blir tilgjengelig på våre breddegrader. Heller ikke den nye Chromecasten har fått noen lanseringsinformasjon utenfor USA. Med tanke på at tidligere generasjoner Chromecast er tilgjengelig i Norge får vi imidlertid håpe at denne også kommer til Norge etter hvert.

Så la oss begynne med den nye smarthøyttaleren.

Nest Audio – smarthøyttaler for en tusenlapp

Selv om Google fortsatt liker å holde de fleste produktene til hjemmemarkedet, har i hvert fall mange av smarthøyttalerne deres kommet til Norge.

Sist ut er Nest Audio. Den er større enn den opprinnelige Google Home-høyttaleren som selges her i Norge, men betydelig mindre enn selskapets største smarthøyttaler, Home Max, som selges i USA. Den er dekket i grått stoff og skal naturligvis kunne styres utelukkende med stemmen.

De fargede prikkene lyser gjennom stoffet på fremsiden, og på baksiden finner vi selskapets vanlige «dempe»-knapp, slik at du kan skru av mikrofonen til høyttaleren.

På lanseringen fortalte Google naturligvis at den vil låte bedre enn den mindre Google Home, men hvor mye bedre får vi vente og se når vi tester den.

Her i Norge kan den forhåndsbestilles på Googles nettbutikk allerede nå til en pris på 999 kroner, med en levering i midten av oktober.

Chromecast (2020)

Chromecast kommer i tre farger.

Google har blitt dårligere og dårligere å holde produktene sine hemmelige, og denne Chromecasten har vi visst om lenge . Den nye Chromecasten vil for første gang ikke trenge en mobil for å fungere, og fungerer i praksis mye mer som en strømmeboks som Apple TV. Størrelsesmessig er det imidlertid fortsatt snakk om en liten sak du har hengende ut fra en HDMI-port bak på TV-en, men du styrer den via en fjernkontroll. Her finner du vanlige navigasjonsknapper, men også to knapper dedikerte til YouTube og Netflix.

Operativsystemet heter Google TV, og ser ut til å ligne en hel del på det vi kjenner fra TV-operativsystemet Android TV.

I USA vil den nye Chromecasten koste 50 dollar, og støtter både 4K HDR og en haug av apper. Den kommer i tre farger; Hvit, blå og rosa. Det er betydelig lavere enn nevnte Apple TV, og i USA har de også sterk konkurranse fra merker som Amazon og Roku, som ikke har gjort det like stort her i Norge.

Nye Pixel-mobiler

Google slapp også to nye Pixel-mobiler. I motsetning til mange andre toppmodeller vi har sett fra konkurrentene i år holder Google seg på et ganske nøkternt prisnivå.

Mobilene heter Google Pixel 4a 5G og Google Pixel 5. Begge modellene har 5G og begge to bruker den samme mellomklasseprosessoren Snapdragon 765G.

Pixel 5 har en 6 tommer stor skjerm, solide 8 GB ram og 4000 mAh batteri, mens 4a 5G har en 6,2" skjerm, 3885mAh batteri og 6 GB minne.

Kameraet skal fortsatt være viktig for selskapet, og de lover strålende ytelse. Til tross for at Google aldri har konkurrent i antall kameraer på mobilene sine, har de likevel klart å oppnå knallgod bildekvalitet ved hjelp av smart programvare. Det er fortsatt tilfelle her, skal vi tro Google, som har et 12,2 megapiksels hovedkamera samt et nytt 16 megapiksels ultravidvinkelkamera. På fremsiden sitter et 8 megapiksels selfiekamera.

Pixel 5 skal koste bare 799 dollar, som er betydelig lavere enn mange andre selskapers flaggskipsmobiler.