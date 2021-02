Omsider slutt for 3G i Telenors nett

I hvert fall nesten.

Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 26 Jan 2021 11:49

Den lenge varslede nedstengningen av mobilnettet kjent som 3G kan minne om en blues som aldri tar slutt. Men nå er det ikke så mange vers igjen, mener Telenor.

Fra den kanten meldes det om at pluggen ble trukket ut natt til mandag denne uka, og at slutten på 3G-nettet stort sett er en god ting for kunder flest.

De frigjorte frekvensene skal nemlig i hovedsak brukes til å styrke kapasiteten i 4G-nettet, samt gi bedre plass til 5G .

Samtidig er det ikke til å feie under teppet at noen promille av kundemassen stadig belager seg på bruk av 3G. De med såpass gamle mobiler kan bli nødt til å skifte til en nyere telefon for å oppnå tilsvarende eller bedre talekvalitet som i 3G, hevder Telenor.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. Telenor / Martin Fjellanger

– Vi har informert godt i forkant, og fortalt hva kundene må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Omløpshastigheten på mobiltelefoner er så rask at det nok ikke gjelder så mange, men det kan være nyttig å være klar over dette, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Han legger også og til at det stadig har blitt mindre trafikk i 3G-nettet, da kundene primært bruker 4G.

Men ikke helt slutt

Selv om Telenor hevder at 3G ble stengt ned for godt denne uka, er dette likevel en sannhet med modifikasjoner.

– På enkelte steder vil 3G-dekningen videreføres en viss tid utover slukkedatoen i januar, for å sikre at nødvendig forsterkning av nettet blir utført før slukking, skriver Telenor i sin pressemelding.

– Disse unntakene er noen spredte siter der vi ennå ikke har 4G, utdyper Bjørn Amundsen.

Ifølge Telenor selv har de per i dag en utendørsdekning av 4G på 99,8 prosent. I tillegg er det kun 3G i visse tunneler, og disse vil ikke få 4G før Statens vegvesen gjør oppgraderinger slik at Telenor får anledning til å bytte ut utstyret.

Men innen sommeren 2021 skal det ifølge planene være helt over og ut for 3G i Telenors nett.

Telia starter i april

Konkurrenten Telia, som jo drifter sitt eget nett, er i likhet med Telenor også i ferd med å fase ut 3G. Og akkurat som Telenor har de allerede stengt ned 3G på 900 MHz, altså gjenstår bare delen på 2100 Mhz-båndet.

– Når det gjelder slukking av det resterende 3G-nettet i 2021 begynner vi med Trøndelag og fylkene sør for Trøndelag i starten av april. Dette inkluderer Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, samt Agder og Rogaland. Senere i 2021 slukkes 3G-nettet i Nordland og Troms og Finnmark, forteller Daniel Barhom, som er informasjonssjef i Telia Norge.

Barhom opplyser også om at berørte kunder – altså kunder med 3G-telefoner – vil bli varslet i god tid før slukkingen skjer.