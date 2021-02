Helsprø plan skal gi iMessage til Android-brukere

Selskap vil sende ut gamle iPhoner for bruk med app.

Finn Jarle Kvalheim 22 Jan 2021 08:50

En av de mest populære egenskapene ved Apples iPhoner og økosystem er meldingstjenesten iMessage. Den krypterte meldingstjenesten tar over for SMS mellom iPhone-brukere, og klarer seg med et WiFi-signal for å virke. Men det den ikke gjør er å snakke med telefoner på Googles Android-plattform, eller PC-er med Windows eller Linux.

Det mener den kommende meldingstjenesten Beeper at de skal klare å fikse. Men måten de skal fikse det på er høyst uvanlig. Gizmodo melder at selskapet skal sende ut gamle iPhoner til Beeper-brukere. Disse iPhonene skal brukes som en bro mellom Android-telefonene som er i bruk og iMessage-meldingene som skal sendes.

I tillegg til iMessage skal Beeper samle fjorten ulike tjenester i den samme appen, slik at du slipper å bytte mellom ulike apper, eller ulike telefoner, for å holde tråden i de ulike samtalene dine. Et par av disse tjenestene er kjente, krypterte, meldingsnettverk så som Signal og Telegram.

Laget den «første» smartklokken

Planen høres kanskje sprø ut, men grunnleggeren av selskapet er ikke ny i teknologibransjen. Eric Migicovsky er fra før kjent for ursmartklokken Pebble. Pebble var den første smartklokken som virkelig slo gjennom og havnet på alles håndledd. Selskapet ble senere kjøpt av Fitbit for 23 millioner dollar, eller 193 millioner kroner med den tidens litt lavere dollarkurs.

Telefonene Migicovsy viser til er hverken mange eller nye. I et svar på Twitter til iFixits Kevin Purdy forklarer han at han har 50 iPhone 4S-telefoner klare til bruk for formålet liggende på pulten sin. Hvor mange selskapet regner med å få bruk for totalt sier han imidlertid ingenting om. Men å få tjenesten til å virke skal kreve at samtlige er låst opp med en såkalt jailbreak.

Få tilsendt iPhone, eller bruk den du har i skuffen

iPhonene det er snakk om å bruke skal komme fra bruktmarkedet, eller fra din egen skuff med utgåtte dingser, ifølge iFixits artikkel om tjenesten.

Det finnes fortsatt metoder for å låse opp de gamle iPhone 4S-modellene, og appen Beeper bruker for å kommunisere gjennom disse telefonene er åpen kildekode og lagt for å bli installert direkte på «åpne» iPhoner. Med vanlige, låste iPhoner er du normalt bundet til å holde deg med appene som er tilgjengelig gjennom App Store.

Selskapet mener likevel de skal få tjenesten opp og gå også på telefoner som ikke er låst opp via tjenesten AltStore , en forholdsvis nystartet appbutikk som skal fungere på helt vanlige iPhoner.

Beeper vil ikke være gratis, men i stedet koste 10 dollar i måneden å bruke mot de ulike tjenestene. Da vil den gi tilgang på disse fjorten tjenestene - forutsatt at du har iPhonen til iMessage-bruk selv:

iMessage

Whatsapp

Facebook Messenger

Slack

Messages på Android

Twitter

Telegram

Signal

Hangouts

Instagram

Skype

Irc

Discord

Matrix

I tillegg skal Beeper ha sitt eget krypterte nettverk, og de presiserer også overfor Gizmodo at tjenesten vil bli kryptert fra Android-appen og inn til deres servere, og ikke lesbar av dem. Dermed later det også til at meldinger som forsøkes sendt via iMessage vil være beskyttet mesteparten av veien fra Android-telefonen til iPhonen som tar imot og sender meldingen videre til mottakeren.

Er det gjennomførbart?

Foreløpig skal all oppkobling av iMessage til systemet skje manuelt og ved hjelp av Migicovsky og hans kompanjong. Det er altså ingen stor operasjon det er snakk om. Og selv om de har prissatt selve tjenesten har ikke delen av den som innebærer at Beeper sender ut en iPhone fått noen pris ennå.

Det virker altså å være snakk om en forholdsvis tidlig konseptfase for tjenesten. Det virker likevel ikke helt utenkelig at den kan få til noe; selv om Apple skryter av at de resirkulerer sine egne produkter, er det fortsatt millioner av dem på bruktmarkedet som pusses opp og selges i store kvanta mellom distributører av bruktmobiler, operatører og andre.

Det finnes også muligheter for å automatisere styring og oppsett av mange mobiltelefoner i slengen.

Enn om Apple oppdaterer iMessage?

Teknisk virker det ikke nødvendigvis å være noe i veien for at en slik tjeneste kan fungere. Den største svakheten i kjeden er antakeligvis kravet om jailbreaket iPhone og at selskapet må basere seg på veldig gamle iPhoner for å være sikre på at Apple ikke oppdaterer bort jailbreak-mulighetene. I det ligger også at telefonene ikke vil få oppdateringen dersom Apple endrer iMessage så grundig at telefoner med gammel eller opplåst programvare ikke vil virke.

Spørsmålet er altså om tjenesten og telefonene den bruker vil få fred dersom de en gang blir veldig mange. Apple er fra før kjent for å ligge i en katt-og-mus-kamp med hackere for å ta ned jailbreak-løsninger - siden de som regel er basert på sikkerhetsproblemer i Apples kode og selskapet er kjent for å være forholdsvis strikte på hva slags apper og kode som får lov til å kjøre på eget utstyr.