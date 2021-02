Nå har Tesla Model Y fått norsk lanseringsvindu

Ventet til sommeren, når produksjonen har startet opp i Europa.

Model Y bekrefter å komme til sommeren Tesla

Ole Henrik Johansen 5 Feb 2021 07:57

Tesla lanserte Model Y tilbake i 2019. Nå bekrefter selskapet selv at produksjonen starter opp «i midten av 2021» for det europeiske markedet. Det betyr trolig at de første bilene vil kunne rulle på norske veier i løpet av sommeren.

Før har strategien til Tesla vært å produsere og levere modellen til det amerikanske markedet først, for så å utvide til andre land så fort produksjonen var skikkelig i gang. Men med Model Y er planen at bilen skal produsere på flere kontinenter samtidig, skriver blant annet Electrek .

Er allerede i gang i Kina

For Tesla er allerede i gang med å produsere bilen ved sin såkalte «gigafactory» i Shanghai i Kina. Og bilen blir nå fortløpende levert til det kinesiske markedet.

I tillegg har selskapet en tilsvarende gigantfabrikk som bygges i Berlin i Tyskland, og det er denne fabrikken som skal stå for produksjonen av Model Y til det europeiske markedet. Denne fabrikken skal være enda mer moderne enn den amerikanske fabrikken i Fremont, og vil blant annet kunne levere enda bedre batterier.

Mye tyder også på at bilene som lages ved fabrikken i Europa vil inneholde færre deler enn hva Model Y produsert ved den amerikanske fabrikken – fordi fabrikken i Berlin skal kunne støpe større deler av bilen, mens den ellers stykkes opp ved produksjonen i USA.

Koster fra 534 900 kroner

Så fort Berlin-fabrikken kommer skikkelig i gang vil trolig Norge få sine første eksemplarer. Model Y starter på 534 900 kroner, og har en rekkevidde med 505 km (WLTP). Den skal også være kapabel til å gjøre unna 0 til 100 kilometer i timen på 5,1 sekunder.

Det ser ut til at det blir «Long Range»-modellen som kommer først. For velger man «Performance»-utgaven via nettsiden til Tesla, forsvinner teksten om når bilen forventes å produseres.

Model Y vil måtte for eksempel bryne seg på den helt nye EQA 250-modellen til Mercedes, som nå er i salg her på berget – med en startpris på godt under det Model Y har.

Samtidig finnes det også andre modeller, som for eksempel Ford sin nye Mustang Mach-E og Polestar sin Polestar 2 for å nevne noen.

