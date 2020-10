Tirsdag kveld er det duket for iPhone-lansering

Dette er alt vi vet.

Illustrasjonsbilde. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 12 Okt 2020 13:23

Apple skal lansere «noe» 13. oktober , og etter alle solemerker er det iPhone 12 vi får se.

En av tingene Apple mer eller mindre har bekreftet allerede er at telefonen får 5G-støtte, som den første iPhonen noensinne. Apples presseinvitasjon til lanseringen har tross alt påskriften «Hi, Speed.» påskrevet.

Dette begynner å bli viktig ettersom 5G-nett faktisk er i ferd med å rulles ut, og mer eller mindre rubbel og bit av Apples Android-baserte konkurrenter har fått dette på plass det siste året. Så dette er mer et spørsmål om at Apple må få telefonene sine opp på samme nivå som konkurrentene, heller enn noe innovativt fra Apples side.

Men, foruten støtte for raskere mobilnett: hva annet «vet» vi om Apples kommende telefoner? La oss forsøke å oppsummere det ryktemølla har produsert de siste månedene.

annonse Apple iPhone 12 Pro Sjekk prisen

1. Fire ulike modeller, nye skjermer

Pro-varianten av iPhone 11 kommer i både vanlig versjon og «Max»-versjon. Apple/skjermdump

Apple har for alvor begynt å differensiere porteføljen sin med ulike iPhone-varianter innen samme generasjon, og i nåværende generasjon har vi hele fem ulike modeller å velge mellom fra Apples nettbutikk:

iPhone SE – 4,7 tommer LCD, fra 5.490 kroner

iPhone XR – 6,1 tommer LCD, 7.490 kroner

iPhone 11 – 6,1 tommer LCD, fra 8.490 kroner

iPhone 11 Pro – 5,8 tommer OLED, fra 11.990 kroner

iPhone 11 Pro Max – 6,5 tommer OLED, fra 12.990 kroner

Riktig nok ble ikke alle disse lansert i fjor, med iPhone XR som et eldre alternativ i porteføljen. Vi regner med at Apple vil gjøre noe lignende i år, og beholde i det minste iPhone SE i nettbutikken sin. I tillegg til den vil det ifølge ryktene, blant annet fra den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo , komme minst fire nye modeller attåt:

iPhone 12 – 5,4 tommer OLED

iPhone 12 Max – 6,1 tommer OLED

iPhone 12 Pro – 6,1 tommer OLED

iPhone 12 Pro Max – 6,7 tommer OLED

På Twitter sirkulerer flere bilder av det som skal vise de nye telefonstørrelsene:

Prisen er foreløpig ukjent, men i og med at alle modellene i år ser ut til å få både OLED og 5G blir det nok ikke billig. Det skal også være snakk om 120 Hz-skjermer i enkelte eller alle modellene, og det vil neppe gjøre prislappen lavere. Men igjen, dette er også et område Apple har hengt etter på så det vil nok være nødvendig for å hevde seg i markedet.

Vi ser også at skjermstørrelsene jevnt over eser ut, så enten betyr dette større telefoner eller mindre rammer rundt skjermene. La oss håpe på det siste.

2. Nytt og mer firkantet design

Det neste på lista virker å være at designet vil oppdateres skikkelig for første gang siden iPhone X ble lansert tilbake i 2017 . Da introduserte Apple busslomma vi alle har blitt så vant med i dag, og det som da var svært tynne rammer rundt hele telefonen. I dag er skjermen på iPhone X ikke lenger så veldig imponerende, først og fremst fordi rammene er tjukkere enn mange av konkurrentene der ute på Android-fronten.

Årets nye iPhone 12-modeller ryktes derfor å kutte ned på skjermrammene og introdusere et helt nytt og mer firkanta design som minner mer om det vi så i iPhone 4 og iPhone 5 . Kanskje ikke så dumt, i og med at disse telefonene var svært godt likt designmessig.

Bildene vi har sett hittil tyder da også på at dette vil bidra til å slanke telefonens størrelse noe (iPhone 12 til venstre, iPhone 11 til høyre):

3. Oppdaterte kamera med LIDAR

iPhone 11 Pro har tre kamera. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I dagens iPhone-modeller vokser antallet kamera med prislappen. iPhone 11 Pro-modeller har tre kamera på baksiden, i form av både et vanlig kamera, et zoom-kamera og et vidvinkelkamera. iPhone 11 har derimot kun to kamera, ettersom zoom-kameraet er barbert bort – og iPhone SE må klare seg med kun standardkameraet.

Det ser ikke ut til at vi vil få noen store endringer på denne oppskriften i år, men kameraene vil naturligvis bli oppgradert jevnt over. Ettersom det ryktes å komme en Max-modell også av den «vanlige» iPhone 12-modellen er det litt uvisst hvordan kameraoppsettet i så fall blir på denne.

Den største nyvinningen på kamerafronten i år ryktes uansett å bli LIDAR innebygget i Pro-modellene, akkurat som Apple allerede har i iPad Pro-modellene sine .

Les også Denne iPhone 12-oppgraderingen så ingen komme

LIDAR hjelper til med AR-opplevelser, slik at du kan både spille i ekte rom med virtuelle figurer på skjermen eller eksempelvis teste ut plasseringen av en ny sofa i et rom uten å måtte flytte på sofaen. For å nevne noe.

Hva som eventuelt vil skje på fremsiden vites ikke, men noen små oppgraderinger hist og pist der kan nok også påregnes.

4. Ingen lader eller ørepropper i boksen

Slik ladekloss får du ikke med i iPhone 12, ifølge ryktene. Kurt Lekanger, Tek.no

Den kanskje aller raskest merkbare endringen for kjøpere av årets nye iPhoner vil etter sigende bli at det ikke følger med noen ladekloss eller ørepropper i årets telefoner fra Apple. Dette ryktet ble først satt frem av nevnte Kuo (som for øvrig er kjent for å være ekstremt treffsikker i ryktemakingen sin), og har siden blitt bekreftet fra flere hold.

Hovedargumentet for å fjerne ladeklossen og øreproppene skal være miljøhensyn, ettersom de aller fleste jo har ladere selv liggende rundt. Kabelen skal imidlertid stadig følge med, slik at en hvilken som helst ladekloss kan brukes.

En annen fordel for Apple er at det senker produksjonsprisen noe for dem, samtidig som de kan selge flere ekstra ladere fra nettbutikken sin. Vi har også sett indikasjoner på at det ikke er mange år til vi vil se en iPhone helt uten noen innganger, som kun kan lades trådløst. Så det kan også være en slags forberedelse til dette.

Hva annet enn iPhone lanseres?

Selv om iPhone 12 og dens slektninger av forståelige årsaker er det det er mest «hype» rundt skal Apple etter alle solemerker også lansere et lite traktorlass med andre ting i morgen også. Flere av disse tingene kan også bli lansert separat senere i november eller desember, men det er også gode muligheter for at flere av dem blir å se i morgen.

Først og fremst ryktes det at selskapet vil komme med en ny MacBook-maskin med Apple-designet prosessor på innsiden. Dette har selskapet allerede bekreftet at vil komme i løpet av 2020, og lanseringen 13. oktober virker som en god mulighet. Dette er ett av produktene fra Apple det knytter seg aller størst forventninger til fra både forbrukere, presse og industrien selv, så det ville ikke vært veldig overraskende om Mac-en fikk sin egen lansering senere heller.

Det neste på lista er AirTags, som har vært ryktet å være under utvikling lenge nå. Dette er grunnleggende det samme som sporingsbrikkene vi har testet i flere omganger her på Tek, slik som Chipolo og Tile . Vi har veldig lite informasjon om dette eventuelle produktet, og det vil nok være et Apple-spesifikt tilbehør du vil kunne kjøpe separat.

Mer bekreftet enn AirTags er AirPods Studio, Apples egenproduserte og egendesignede hodetelefoner. Vi sier «mer» bekreftet ettersom Apple for veldig kort tid siden kastet ut alle tredjepartsprodukter i lydkategorien fra Apple Store, noe som antyder at de rydder hylleplass for et nytt produkt i denne kategorien.

Til sist nevnes også HomePod Mini , en mindre versjon av smarthøyttaleren HomePod, som et mulig produkt som lanseres i morgen, og også en ny iPad Air har blitt omtalt.

Mer får vi uansett vite tirsdag kveld, når telefonene etter alle solemerker lanseres. Apples keynote starter 19:00 norsk tid, og kan sees på Apple.com, YouTube og selvfølgelig her på Tek.no!