Windows får endelig støtte for 64-bit-emulering

Vegar Jansen 11 Des 2020 09:51

Her kommer en god nyhet for deg som har en datamaskin som kjører Windows 10 for ARM: I fremtiden vil operativsystemet både kunne emulere tradisjonelle 32-bit-applikasjoner og mer moderne 64-bit-applikasjoner.

Dette melder Microsoft selv i sin Windows-blogg .

Emulering – eller automatisk oversetting om du vil – av programvare har vært en løsning på problemet med at datamaskiner basert på ARM-arkitekturen ikke uten videre kan kjøre de samme programmene som en PC med en tradisjonell prosessor fra Intel eller AMD.

Men det har ikke vært noen spesielt god løsning. Microsofts ARM-utgave av Windows 10 har kun vært i stand til å emulere 32-bit applikasjoner, mens nyere 64-bit programvare har blitt kastet på båten.

I tillegg betyr emulering vanligvis at programvaren ikke vil kjøre like kjapt som den ville gjort på arkitekturen den egentlig ble skrevet for. Men det var likevel den manglende støtten for 64-bit programvare som irriterte oss mest da vi tidligere i år testet Microsofts ARM-baserte PC Surface Pro X .

Ingen støtte for 64-bit har ført til at datamaskiner med Windows 10 for ARM har virket som en dårlig og lite framtidsrettet idé, ettersom programvareprodusentene heller ikke akkurat har kastet seg over oppgaven med å lage programvare for dette operativsystemet.

Kun beta enn så lenge

Enn så lenge er det kun betatestere som kan få glede av denne etterlengtede funksjonaliteten, men denne nye utgaven av Windows vil naturligvis etter hvert bli moden og finne veien ut til alle ARM-enheter som kjører Windows 10.

Vi kan ikke si noe sikkert om akkurat når dette vil skje, men det betyr at personer som i dag sitter med en Microsoft Surface Pro X, en ARM-basert Samsung Galaxy Book S eller en annen PC uten Intel eller AMD innabords uansett vil ha noe å glede seg til.

Alternativt kan de hive seg på karusellen som betatestere .

ARM i vinden

Det er flere grunner til at PC-produsentene gjerne vil ha en «mobilprosessor» i en PC. Spesielt kan det være attraktivt for bærbare, ettersom ARM-prosessorer typisk er mer effektive og trekker langt mindre strøm enn prosessorer bygd på x86-arkitekturen – altså av typen som vanligvis lages av Intel og AMD.

Det er ingen tvil om at ARM-arkitekturen får en sterkere rolle og fokus også i vanlige PC-er fremover. Nylig slapp Apple sine første datamaskiner med ARM-prosessorer på markedet, med mål om å ha alle sine Macer over på ARM-plattformen innen to år.