Telia: Her kommer det 5G i 2021

Både Telia og Telenor skal bygge masse 5G-dekning i 2021. Her fra da vi testet Telenors 5G foran Stortinget i vår. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telia presenterte i dag planene for 5G-utbyggingen i første halvdel av 2021, og Telia-kunder i blant annet Asker og Bærum, Ås, Stavanger og Sandnes kan se frem til oppgradert nett på nyåret.

Fra før har Telia bygget ut 5G i Oslo, Bergen, Trondheim og Lillestrøm, med utstyr fra Ericsson. Telia droppet som kjent Huawei i 5G-utbyggingen og har også bestemt at selskapets utstyr skal fjernes fra 4G-infrastrukturen.

Her kommer det 5G hos Telia Viken: Asker, blant annet Asker sentrum, Billingstad, Nesbru, Heggedal, Hvalstad og Nesøya

Bærum, blant annet Lysaker, Eiksmarka, Bekkestua, Østerås, Jar, Haslum, Fornebu og Sandvika (Begge 1. kvartal)

Eidsvoll (2. kvartal)

Enebakk (2. kvartal)

Frogn (2. kvartal)

Gjerdrum (2. kvartal)

Nannestad (2. kvartal)

Nesodden, blant annet Nesoddtangen (1. kvartal)

Nittedal (2. kvartal)

Nordre Follo, blant annet Kolbotn, Oppegård, Trollåsen, Myrvoll, Svartskog, Oppegård og Langhus (1. kvartal)

Ullensaker (2. kvartal)

Vestby (2. kvartal)

Ås (2. kvartal)

Aurskog-Høland (2. kvartal) Rogaland (2. kvartal): Stavanger

Sandnes

Sola Vestland (1. kvartal): Øygarden (Straume)

Askøy (Kleppestø)

Telenor bygger også

Konkurrenten Telenor har for øvrig 5G-dekning i Kongsberg, Trondheim, Elverum, Bodø, Fornebu, på Kvitfjell, i Longyearbyen, Askvoll/Flokeneset og i Spikersuppa i Oslo.

I 2021 har de planer om å bygge ut i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen, Ålesund, Kristiansand og Fredrikstad, i tillegg til å utvide dekningen i Trondheim og Bodø, ifølge egne nettsider .

Ice satte på sin side opp en 5G-pilot i Tromsø tidligere i høst . Selskapet har tidligere sagt at de bygger et nett som er «klart for 5G», og kan skru det på når de er klare.

Slik ser 5G-dekningen i Oslo ut hos Telia nå. Telia

I tillegg til stedene i faktaboksen over skal også dekningen der Telia allerede har 5G forsterkes. I Oslo skal for eksempel hele ring 3 skal være dekket innen utgangen av januar. I Bergen skal utbyggingen fortsette mot Flesland, Åsane og Litlesotra og i Trondheim sør- og østover mot Heimdal og Østbyen.

Halvparten skal ha dekning neste år

Etter sommeren skal utbyggingen fortsette i byer og kommuner i Innlandet og sørover i Viken, i de tidligere Østfold-kommunene.

Målet er at «opptil halvparten» av befolkningen skal ha 5G-dekning fra Telia neste år, sier administrerende direktør Stein-Erik Vellan, og mener de er i rute til å nå det målet.

Fordelene med 5G-nettet er i teorien høyere maksfart, mye bedre kapasitet og god dekning. Et lite minus foreløpig er kanskje at 5G-bruk på telefoner gjerne bruker mye strøm, og du må også gjerne befinne deg på veldig spesielle steder for å få de mest imponerende hastighetene.

Etter planen skal Telia ha sitt landsdekkende nett på plass i løpet av 2023 – mens Telenor har sagt at sitt tilsvarende nett skal stå klart i 2024.