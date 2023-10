Sony bekrefter hacking

Ansattes personlige opplysninger kan være på avveie

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Sony bekrefter å ha blitt hacket tilbake i mai i år, og advarer nå en rekke tidligere og nåværende ansatte om at deres personlige informasjon kan være lekket.

Det skal ifølge Bleeping Computer, være sendt ut e-poster til de rundt 6800 berørte personene. Av disse e-postene fremkommer det at personlige opplysninger skal ha blitt kompromittert i forbindelse med et systembrudd tidligere i år.

Innbruddet skal ha skjedd 28. mai i år, men ble ikke oppdaget før i begynnelsen av juni, står det i advarselen sendt ut til de berørte partene.

– 2. juni 2023 oppdaget [vi] de uautoriserte nedlastingene, tok umiddelbart plattformen offline og utbedret sårbarheten, heter det i advarselen.

Angrepet er knyttet til en filsendingsprogramvare kalt MOVEit, skapt av selskapet Progress Software. Det var dette selskapet som advarte Sony om et mulig angrep, hvorav Sony oppdaget nedlastingen av data fra deres server.

Ifølge Sony skal angrepet kun være knyttet til denne programvaren.

Bekrefter også mulig hacking i september

Bleeping Computer skriver samtidig at Sony også skal ha bekreftet at det kan ha forekommet et mer nylig angrep, for få uker siden.

Hackere skal i den forbindelse angivelig ha klart å få tak i 3,14 GB data fra Sonys servere. Denne skal være lokalisert i Japan og anvendes til interntesting av deres tjenester. Dette skal Sony ha forklart i en uttalelse til Bleeping Computer.

Sony skal ha startet etterforsking av hendelsen, og ha stengt av serveren i den forbindelse.

