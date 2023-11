Elon Musk avslørte sin egen småfrekke ChatGPT-konkurrent - «Grok»

Kamera Skjermbilde, X

Niklas Plikk Publisert i går 11:32 Lagre

Nå er det offisielt: Elon Musks nye AI-selskap, xAI, avslørte denne helgen en ny AI-konkurrent kalt «Grok».

Grok er ment å være et alternativ til ChatGPT, og ifølge Musk vil den ha mer humor enn de andre konkurrentene på markedet. Han har også kalt ChatGPT for «WokeGPT», og mener at Grok ikke bare vil kunne svare på enkle spørsmål i hverdagen, men at selskapets mål er å «forstå den virkelige meningen med universet». Intet mindre.

Musk hevder Grok allerede er mer avansert enn GPT-3.5 på flere målinger, til tross for at den bare har vært under utvikling i et par måneder. Det skriver Bloomberg. OpenAIs nyeste modell tilgjengelig forbrukere er for øvrig GPT-4.

Foreløpig er Grok blitt tilgjengeliggjort for en liten gruppe med utvalgte brukere, uten at Musk egentlig har spesifisert hvem som har fått tilgang. Han har imidlertid selv lagt ut par eksemplar på hva slags spørsmål Grok kan svare på, og hvordan den svarer med en Musk-aktig humor:

Musk hevder at et av Groks fordeler sammenlignet med konkurrentene er at den er trent på innlegg på Twitter/X, og at den vil ha tilgang til tjenesten i sanntid for å kunne gi oppdaterte og relevante svar:

Signerte anti-AI-bønn

Tidligere i år var Musk en av mange som signerte et brev for å bremse AI-utviklingen. Brevet ble signert av over tusen eksperter på feltet, hvor de ba om en seks måneders pause i all utvikling av AI-systemer som er kraftigere enn GPT-4, den siste språkmodellen til selskapet OpenAI.

– Jeg signerte brevet selv om jeg visste det var nytteløst, sa Musk på søndag. – Jeg ville bare at det skulle være tydelig at jeg anbefalte en pause.

Musk var for øvrig en av grunnleggerne av OpenAI som står bak ChatGPT, og lager nå altså en ny konkurrent med selskapet xAI.

Ikke tilfeldig timing

Lanseringen av Grok kommer er ikke tilfeldig timet. Musk har denne uken talt på det innledende UK AI Safety Summit, hvor både Storbritannia og USA annonserte investeringer i sikkerhetstiltak for AI.

I tillegg vil OpenAI avholde sin første DevDay den 6. november, og timingen av xAIs lansering kan virke som et strategisk trekk for å stjele oppmerksomheten.

Vil kreve X-abonnement

For å få tilgang til Grok vil man være nødt til å ha et betalt abonnement på X. Så fort AI-boten er ute av tidlig betafase skal den tilgjengeliggjøres for alle som er villig til å betale 16 dollar i måneden for et Premium-abonnement hos X.