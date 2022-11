Ny Kia-logo har skapt forvirring

Den er åpenbart ikke så lett å tyde som man skulle tro.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I fjor endret bilgiganten Kia logoen sin. Men den nye og mer moderne logoen viser seg å by på utfordringer, melder blant annet The Verge. Problemet er at mange ikke skjønner hva det egentlig står.

Mens den gamle logoen var ganske rett frem, med bokstavene samlet inne i en sirkel, er den nye logoen utformet slik at både K-en og A-en er vinklet mer aggressivt, og henger begge sammen med I-en.

Den nye utformingen gjør at mange ikke leser logoen som Kia, men heller som KN.

Her ser du den gamle logoen til venstre, mens den til høyre altså er den nye. Kamera Kia

Har skapt en ny søketrend

De første bilene med den nye logoen ble sluppet på ut på veiene i starten av fjoråret. Og det tok ikke lang tid før folk startet å søke etter bilmerket KN på Google.

Skal vi tro Ashwinn Krishnaswamy, eier av et reklameselskap, er det hele 30 000 søk etter nettopp «KN car» hver eneste måned. Ifølge Krishnaswamy begynte de nye søkene i dukke opp omtrent samtidig med at de nye logoene dukket opp i trafikkbildet.

Når det er sagt så er det fortsatt langt flere søk på Kia, enn KN.

Også her i Norge ruller det en rekke biler rundt med den nye logoen. En av modellene som har fått mye oppmerksomhet er EV6, en snerten elbil som har et sporty design – og en logo du kanskje har misforstått.

(Kilde: The Verge, Twitter)

