Tesla viser det som antageligvis skal bli «Model 2»

Og utsetter Roadster nok en gang.

Tesla «teaset» silhouetten til en ny modell på investormøtet sitt denne uken. Det er ventet at det dreier seg om den nye «billigmodellen» som mange har kalt Model 2. Kamera Tesla

Stein Jarle Olsen 19. mai 2023, 12:29

Under Teslas investormøte denne uken viste Tesla-sjef Elon Musk frem silhouetten av det de fleste antar er selskapets kommende «billigmodell».

Enkelte har pekt på navnet «Tesla Model 2» som sannsynlig, og bilen skal konkurrere med biler som Volkswagens nye ID.2, blant annet. Fra tidligere har en startpris på 25.000 dollar blitt antydet - litt i overkant av 270.000 kroner med dagens veldig stive dollarkurs.

Det er omtrent i samme landskap som Volkswagen har antydet for nevnte ID.2, men det må sies at Teslas tidligere antydninger om startpris gjerne har vist seg å være i overkant ambisiøse, og at selskapet gjerne har skrellet bort de rimeligste modellene i utvalget relativt raskt etter lansering.

To nye modeller

På investormøtet bekreftet Musk at Tesla jobber med å utvikle to nye produkter, som er antatt å være den nevnte billigmodellen, i tillegg til en ny og oppdatert versjon av Tesla Model 3.

Enkelte medier har også understreket at Musk sa at den nye bilen blir «bygget», ikke «utviklet», som enten kan tolkes som at Tesla jobber med å bygge en prototype eller i lengste mening at bilen allerede er i produksjon - selv om det høres usannsynlig ut.

De to modellene skal sammen kunne produseres i over fem millioner enheter årlig, sa Musk - som innebærer en ganske betydelig volumøkning fra dagens Tesla-produksjon. I fjor bygget Tesla knappe 1,4 millioner til sammen av sine fire personbilmodeller.

I en dronevideo ble en kamuflert Model 3 nylig sett på Teslas testbane ved Fremont-fabrikken i USA. Observante seere bemerket at føreren ser ut til å sveipe opp på skjermen før han kjører fremover, som kan tolkes som at Tesla har droppet «girspaken» på nye Model 3 - akkurat som de har for de siste versjonene av Model S og Model X.

Ny Roadster-utsettelse

På investormøtet bekreftet også Musk at den nye Roadster-modellen ikke vil komme før i 2024, som betyr nok en utsettelse. Roadster skulle egentlig komme på markedet i 2020, etter å ha blitt vist frem første gang i 2017.

Musk sa at design og engineering på modellen etter planen ville være ferdigstilt i løpet av inneværende år, og at produksjonsstart «forhåpentligvis» ville være neste år.

Den nye Tesla Roadster-generasjonen er utsatt igjen. Kamera Tesla

På spørsmål fra en aksjonær svarte Musk også at Tesla ville «prøve» annonsering for bilene sine. Musk har helt siden starten vært motstander av å bruke penger på markedsføring, og har sagt at pengene andre bilprodusenter bruker på markedsføring, bruker de på å gjøre produktene sine bedre.

Nå har altså pipen fått en litt annen låt.

– Vi vil teste ut litt annonsering, sa Musk ifølge Electrek.

