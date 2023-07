Ubisoft truer med å slette kontoer - og spillene dine med dem

Publisert 24. juli

Har du ikke vært innom Ubisoft-kontoen din de siste årene, bør du kanskje vurdere å stikke innom.

Kontoen din kan nemlig slettes for inaktivitet, og spillbiblioteket ditt forsvinne for alltid.

– Et inngrep i eiendomsretten, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

«Inaktiv» bruker fikk advarsel

Ubisoft Connect, som en gang gikk under navnet Uplay, har nemlig begynt å slette kontoer som har vært uvirksomme i lengre perioder, eller i hvertfall advart kontoer om det.

Twitter-kontoen PC_enjoyer la nylig ut en skjermdump av en mail som tilsynelatende ser ut som en advarsel til en mailadresse knyttet til en Ubisoft-konto.

Mailen advarer en bruker om at Ubisoft-kontoen vil bli slettet permanent om ikke brukeren gir kontrabeskjed, og gir brukeren 30 dager til å logge på igjen for å stoppe prosessen.

Mange tvilte på ektheten i mailen, men kort tid etterpå ble faktisk det hele bekreftet av spillselskapet selv. Ubisofts offisielle støttekonto svarte slik på Twitter:

– Hei. Vi vil bare tilføye at du kan unngå kontostenging ved å logge på kontoen din innen 30 dager etter du mottok e-posten og trykke på linken vedlagt. Vi ønsker absolutt ikke at du mister tilgang til spillene dine eller kontoen din, så hvis du har problemer med å logge på må du gjerne opprette en supportsak hos oss.

Ubisoft har tidligere advart om at dette kan skje, og hevdet da at det er snakk om kontoer som har vært inaktive i minst fire år. Det melder Gamer.

Påvirker andre tjenester

Såkalte DRM Krysse av Bytt DRMDigital Rights Management-tjenester har lenge vært kontroversielle i spillverdenen, og selv om flere Ubisoft-spill har blitt fratatt essensielle funksjoner opp gjennom årene, er det sjelden det er snakk om noe såpass forbrukerfiendtlig som dette.

Etter nyheten ble plukket opp har flere stilt spørsmål ved Ubisofts håndtering av spilleierskap, og det har vist seg at hele også kan påvirke spill kjøpt gjennom andre plattformer enn Ubisofts egne.

For eksempel krever flere spill kjøpt gjennom Steam at du logger på en Ubisoft-konto. Disse spillene vil også bli utilgengelige om kontoen slettes.

Med andre ord: Ubisoft-spill du har kjøpt gjennom Steam kan bli permanent utilgjengelig om Ubisoft-kontoen din stenges.

Forbrukerjurist reager

– Sletting av spill du har betalt for er et inngrep i eiendomsretten din til disse spillene.

Det forteller Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Selv om forbrukerne har vært inaktive lenge, har jeg store utfordringer med å se fornuften i å fjerne både brukeren og spillbiblioteket.

– Hvis selskapet fjerner tilgangen til digitale ytelser, som spill levert digitalt, vil det være en mangel etter digitalytelsesloven. Forbrukeren kan da kreve at spillene blir gjort tilgjengelig igjen, eventuelt pengene tilbake hvis de ikke lenger kan gjøres tilgjengelig.

Iversen påpeker at den aktuelle loven trådte i kraft ved nyttår, og spillene man har kjøpt tidligere ikke gjelder under den nye digitalytelsesloven.

– For fremtiden regner jeg med at denne loven, som gjelder hele EU- og EØS-området, vil sette en stopper for en slik praksis som Ubisoft prøver seg på her.

Den digitale revolusjon

Kjøpte du fysiske PC-spill fra Ubisoft på 2010-tallet er det stor sjanse for at du har flere spill gjennom Ubisoft-kontoen din, enten du ønsket det eller ikke.

Fysiske utgaver av blant annet «Watch Dogs» og «Assassin's Creed IV: Black Flag» ga brukere en kode som bare kunne aktiveres gjennom Uplay.

For litt over et tiår siden begynte trenden med at alle spillselskap skulle ha sine egne digitale butikker, og skulle du ha det nyeste spillet måtte du migrere til deres plattform.

EA Origin, Uplay, Bethesda Launcher, Games for Windows Live, Battle.net. Det hele ble for mye, og i dag eksisterer kun sistnevnte av disse.

I forrige uke varslet imidlertid Activision Blizzard at de skal begynne å lansere spill gjennom Steam. I første instans er det «Overwatch 2» som er på vei, før flere skal følge etter.

Det kan likevel være greit å påpeke at Steam-versjon av «Overwatch 2» likevel vil kreve innlogging til Battle.net, så også her er det snakk om flere lag med digital administrasjon.

Publisert 24. juli 2023, 17:00

