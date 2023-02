Stayclassy stenger nettbutikken midlertidig

Skjermbilde fra Stayclassy sin nettside.

Mandag 16. januar møter forbrukere en tom nettside hos Stayclassy, hvor de opplyser at de har valgt å stenge nettstedet i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet.

«Selskapet har blitt varslet om en bot på 1.5 millioner og daglig leder 400.000 kroner privat for å ha markedsført produkter som «rekordbillig» som var rekordbillige å kjøpe, uten å fremvise førpriser», står det på den ellers tomme nettsiden til Stayclassy.

I en pressemelding fra desember, opplyste Forbrukertilsynet om en rekke lovbrudd de mener at Stayclassy har gjort seg skyldig i.

– Lovbruddene dreier seg i hovedsak om at Stayclassy ikke opplyste om førpriser, samt at selskapet markedsførte prisbesparelser som ikke er reelle. Forbrukerne har derfor fått mangelfull og villedende informasjon om hvor stor prisbesparelsen er.

Lavere omsetning

E24, som var først ute med nyheten, skriver at Stayclassy omsatte for 62 millioner kroner i 2020, med et resultat før skatt på 4,3 millioner.

2022 ble derimot et betydelig dårligere år, opplyste daglig leder i STayclassy, Thomas Holstad, til Avisa Oslo forrige uke.

– Omsetningen gikk ned med 70 prosent i fjor i forhold til 2021, skal Holstad ha opplyst til Avisa Oslo forrige uke.

