Avslørte nytt The Sims-spill

Men storspillet er fremdeles årevis unna.

Lyndsay Pearson er «VP of Franchise Creative for The Sims» og kunne fortelle at Maxis har begynt å jobbe med en ny The Sims-tittel.

Vegar Jansen

«Livs(stils)simulatoren» The Sims har holdt det gående siden årtusenskiftet, og til glede for alle kontrollglade folk har utvikler Maxis nettopp sluppet litt informasjon om neste versjon av den populære spillserien.

Enn så lenge er nyvinningen kun kjent under kodenavnet «Project Rene», men trolig snakker vi altså om noe som kan bli The Sims 5 – det er ingen grunn til å kaste bort et såpass innarbeidet merkenavn.

Ettersom spillet stadig er noen år unna å bli sluppet til massene – utviklerne bedyret at de ellers ikke har for vane å avsløre spill under utvikling såpass tidlig i prosessen – har de ikke kommet med så fryktelig mange detaljer rundt den kommende tittelen.

Men det ser i hvert fall ut til at Maxis legger stor vekt på at det skal bli enklere å samarbeide og dele spillopplevelsen med flere andre spillere og venner dersom man skulle ønske det. Hvor man er og hva man spiller på skal for eksempel ikke være noen hindring, da en kort demonstrasjon kunne vise oss forskjellige enheter som ble brukt samtidig på samme plattform.

Hele avsløringen skjedde for øvrig på et nettsendt event kalt Behind The Sims Summit, som om ønskelig kan sees i sin helhet, eller du kan hoppe rett til Project Rene her.

Videre ble det relativt klart at utviklerne planlegger å bruke en slags «tidlig tilgang»-modell (early access) for et begrenset antall brukere. Å få med noen av de mer ihuga spillerne tidlig i utviklingen er ikke nødvendigvis så dumt, da The Sims har en stor skare av fans det er verdt å lytte til for at de skal fortsette å kjøpe nytt innhold.

Relatert til dette har for øvrig hovedtittelen The Sims 4 nå blitt gjort til en gratis tittel, noe som sikkert vil sørge for å lokke til seg noen flere spillere. Men selvfølgelig må man stadig betale hvis du fristes av å plukke en av de mange tilleggspakkene.

