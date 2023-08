Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Endelig «rettferdig» toppmobil

8 år med oppdateringer og super maskinvare.

Fairphone 5 er lansert, og kommer med uvanlig gode spesifikasjoner - mens fokuset på bærekraft og arbeidsvilkår fortsetter. Kamera Fairphone

Berlin/tek.no: Det er ti år siden første Fairphone ble lansert. Prosjektet som presenterer seg som like deler teknologi, idealisme og bærekraft har nå lansert sin femte telefon. Og denne gangen har de tatt store skritt fremover.

Ikke bare melder de om hele åtte års oppdateringer, frem til 2031 - men med nye Fairphone 5 er maskinvaren også topp.

Samtidig skal telefonen være deres mest «bærekraftige» telefon så langt, med fokus både på gjenvinning og trivsel for de som har laget både delene og telefonene.

Kamera Fairphone

Det er blitt en dyr telefon

Telefonen har en veiledende pris på 700 euro, som blir til 8000 kroner. Det er slett ingen billigmobil. Men her er ett av de store triksene at den består av 11 ulike deler som du kan bytte selv.

Hvis skjerm, batteri eller kamera ryker trenger du ikke være erfaren mobilreparatør for å få til et skifte. Du bestiller delen du trenger fra Fairphones nettsider, og en halvtime etter ankomst er mobilen fiks ferdig. Slik har det i hvert fall vært for tidligere Fairphone-modeller, og antallet utskiftbare deler er økt i denne modellen.

Spesifikasjoner: Fairphone 5 Pris: Omkring 8000 kroner (699 eur) Dimensjoner: 16,16 x 7,58 x 0,96 cm Vekt: 212 gram Byggematerialer: Glass og plast Vannsikring: IP55 (opp fra IP54 i Fairphone 4) Skjermtype: AMOLED, 120 Hz, HDR, 1000 NITS Størrelse: 6,46 tommer, 2770 x 1224 piksler Skjermglass: Gorilla Glass 5 Fingerleser: Sidemontert i knapp Prosessor: Qualcomm «langtidsstøttet» prosessor med Adreno 642L GPU - nærmeste tilsvarende ordinære Snapdragon er 778G. Lagringsplass / RAM: 256 + 8 GB Hovedkamera: 50 MP, f/1.88, OIS, 1/1,49" Vidvinkelkamera: 50 MP, f/2.2, 1/2,51" Selfiekamera: 50 MP Batteristørrelse: 4200 mAh Lader inkludert: Nei, lader inntil 30W med USB-C PD Trådløs lading: Ikke støttet Mer +

Gode spesifikasjoner

En 90-hertz «rask» OLED-skjerm dekker forsiden, og rammene er ikke fullt så tjukke som vi gjerne forbinder med billigtelefoner og tidligere Fairphone-modeller.

På innsiden har den en ikke navngitt Qualcomm-prosessor, men den deler grafikkprosessor med Snapdragon 778G+. Dette er en «rett under toppen»-mobilprosessor som har mer enn nok futt til å holde en telefon på rett kjøl både i dag og i lang tid fremover.

Oppå det har den 8 gigabyte RAM og greit med lagringsplass (256 GB).

Alt dette lyser det endelig fremtidssikkerhet av.

Les også Nå er trenden mobiler som kan repareres 2. mars

Kamera Fairphone

Fairphone har holdt lovnader før

Samtidig vet vi takket være de tidligste modellene at Fairphone har tradisjon for å holde det de lover når de lover veldig lange oppdateringsløp.

Fairphone har tidligere meldt at de har hatt modeller gående i over sju år etter lansering, og forbi støtten fra de som lager maskinvaren inni dem. I praksis har selskapet selv holdt støtten i live og laget programvare som sørger for at telefonene fortsatt virker.

Der andre i stor grad avslutter støtten når maskinvaren har blitt for gammel.

Se så gøy de har det med rettferdige telefoner. Antakelig kan de ha det gøy ganske lenge, for Fairphone lover hele 8 års oppdateringer. Tidligere har de holdt liv i telefonene sine i mer enn sju år. Kamera Zsofia_Bodnar / Fairphone

«Problemet» med Fairphone

Det store «problemet» med Fairphone har så langt pleid å være at du betaler vesentlig mer enn telefonen har levert i sammenlikning med andre produkter på markedet. Spesielt i sine tidligste utgaver ga Fairphone i stor grad følelse av «telefon som veldedighet», der du betalte dyrt for en av markedets enkleste telefoner.

Men de siste par lanseringene fra selskapet har heist ytelse og design på telefonene gradvis oppover. Helt til dagens nylanserte Fairphone 5, der det meste virker å være på plass.

Slik er den rettferdig

Det er velkjent at alt fra batteriproduksjon til utvinning av gull og montering av telefoner har sosiale utfordringer. Gjennom årevis har vi hørt om barnehender i afrikanske gruver, og kinesiske fabrikker som har trengt sikkerhetsnett for å hindre arbeidere i å hoppe fra taket.

Å fikse dette høres ikke enkelt ut for et lite selskap som Fairphone, som i stor grad bruker vanlige komponenter hvem som helst kan kjøpe. Men her har de noen triks på lur.

Selskapet fronter blant annet rettferdig utgraving av gull og kobolt, der de subsidierer snillere utvinningsmetoder i takt med eget forbruk. Selv om det skulle være vanskelig å vise til akkurat hvor mineralene i eget batteri kommer fra, vil «koboltkredittene» Fairphone har betalt for ha tilført mengder rettferdig kobolt til markedet.

I tillegg til dette subsidieres lønnen til fabrikkarbeidere som er direkte involvert i produksjon av telefonene.

Fokuset på bærekraft øker

Nokias G22 er laget for å kunne repareres den også. Den er en av flere telefoner som i samarbeid med Ifixit har deler og verktøy lett tilgjengelig for vanlige forbrukere. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fokuset på bærekraft innen forbrukertek øker stadig. EU har nylig vedtatt både krav om standardisering av ladere. Snart blir også mobilprodusenter nødt til å ha utskiftbare batterier, slik Fairphone allerede har.

Flere og flere samarbeider med selskaper som iFixit, og selger deler og verktøy for enkel skifting av komponenter i telefonene sine hjemme.

Men enn så lenge er det få som går like langt som Fairphone i å «rettferdige opp» hele verdikjeden. Her loves det altså at hele veien fra mineraler, via samlebånd og produksjonslinjer til din egen lomme på ett eller annet vis skal være vesentlig mer bærekraftig enn konkurrentene.

Kanskje har de rett i det. Men i år står det iallfall ikke på maskinvaren inni telefonene.

Publisert 30. august 2023, 13:45

Mer om FairphoneIFABærekraft