Hevder stekepannen takler temperaturer varmere enn solens overflate

Nå saksøkes selskapet.

Publisert 23. oktober

En passelig steketemperatur for å ikke ødelegge teflonbelegget på stekepannen din bør være et sted på rundt 170–180 grader celsius. Bikker du 200 grader bør du passe på, og 220 er altfor mye.

Så hva med 16.649 grader celsius? Også for varmt?

Det er nemlig temperaturen det amerikanske selskapet SharkNinja hevder å ha brukt i deres prosess for å gjøre deres «non-stick»-stekepanne bedre enn konkurrentenes.

Der andre selskaper «bare» varmer opp pannen under produksjon til rundt 500 grader for å binde teflonlaget til metallet under, hevder SharkNinja at de bruker varme på opptil 16.649 grader celsius (30.000 fahrenheit) for å lage stekepanner som er både glattere og tåler mer.

– Fysisk umulig, hevder Patricia Brown i gruppesøksmålet mot selskapet, melder The Verge.

– Varmere enn solens overflate

I gruppesøksmålet legger Brown frem en rekke argumenter for hvorfor SharkNinjas markedsføring er villedende.

– Det er like villedende som det er absurd, forklarer Brown, og peker til at NASA kan fortelle oss at overflatetemperaturen på solen er 10 340 grader fahrenheit (5052 celsius). Hun viser også til et markedsføringsbilde SharkNinja har brukt hvor en laserstråle skyter inn mot stekepannen, som hun også beskriver som en fysisk umulighet, da aluminium fordamper ved 2470 grader celsius.

– De vil at den jevne forbrukeren skal tro at deres non-stick-stekepanner er produsert ved en temperatur som ville fordampet selve aluminiumsbasen den er laget av til gass, står det i søksmålet.

Kan ha en forklaring

Ifølge The Verge kan SharkNinjas påstand om 30.000 grader fahreinheit ha en forklaring. De fant nemlig en gammel artikkel hos The Washington Post som beskriver produksjonsprosessen til det danske selskapet Scanpans stekepanner.

Der sies det at en blanding av titan og keramikk blandes sammen og varmes opp til 30.000 grader fahrenheit. Dette skal angivelig være så varmt at det hele brytes ned til en sky av ladede partikler, som deretter binder seg rett til metallet. Resultatet er en ekstremt hard overflate som ikke kan skrapes.

En titt på danske Scanpans nettsider finner vi også en liste over fordeler med deres patenterte titan-keramikkbelegg, blant annet at de tåler høyere varme enn teflonpanner, men ingenting om 30.000 grader fahrenheit.

Søksmålet ble levert inn den 13. oktober, men hvorvidt den går videre er ennå ikke sikkert. The Verge har ikke lykkes i å få noen kommentar fra SharkNinja.