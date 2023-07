Følsom Samsung i butikkene

Samsung SGH-E900 Dimensjoner: 4,5 x 9,3 x 1,65 cm, 93 gram.Teknologi: GSM 900, 1800, 1900, GPRS, EDGEMaskinvare: Blåtann 1.2, USB 1.1, microSD-minnekort. 80 MB innebygget.Batteri: Tale: 3,5 timer. Hviletid: 9 døgn.Skjerm: TFT, 262 144 farger, 240 x 320 pikslerKamera: 2 megapiksler, kameralysØvrig: Mp3-spiller, videospiller, MMS, epost, wap 2.0, A2DP (stereo over blåtann) Åpne fullskjerm Mer +

LGs Chocolate-konsept, var kanskje fint å se på, men manglet manglet mye på det tekniske. Samsungs nye E900 byr på mye av det samme, men med mer krutt under panseret. Lanseringsguiden avslører at telefonen nå er i butikkene.

E900 bygger på det samme konseptet som LGs motetelefon Chocolate, men utseendet er litt annerledes, og telefonen er ikke snau på spesifikasjoner.

E900 har berøringsfølsomme menytaster akkurat som Chocolate. Men i motsetning til sin kalori-rike søstermodell har E900 fått piletaster slik telefoner flest har.

E900 er også litt smalere og mer kurvete i formen enn Chocolate, som på sin side er bred og firkantet. Dessuten har Samsung utstyrt telefonen med en skjerm som er mye skarpere – på papiret i alle fall.

Under panseret finner du også mer futt enn hos Chocolate. Noen av de viktigste forskjellene er at E900 i motsetning til LGs telefon har fått støtte for minnekortutvidelse, EDGE og har kamera med høyere oppløsning.

MicroSD-kort sørger for at du får inntil to gigabyte med lagringsplass på telefonen din. EDGE gir deg en relativt kjapp internettilkobling i mobilnettet, og kameraet lar deg ta bilder i to megapikslers oppløsning.

Siden telefonen også har A2DP-profil, kan du ta i bruk trådløse stereohodesett med blåtann for å lytte til musikk uten kabelkrøll.

Om du vil finne ut om E900 er noe for deg, kan du ta turen innom din nærmeste mobilbutikk. Hvis du vil kjøpe, avslører prisguiden at prisen starter på 3000 kroner uten abonnement.

