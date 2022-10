Apple gir bort låter

Apple har tidligere samarbeidet med Pepsi, og gitt bort 100 millioner låter i USA. Nå har Apple imidlertid gjort en avtale med konkurrenten Coca-Cola, i Europa.

Samarbeidet innebærer at Apple kan gi bort rundt 70 millioner låter via nettbutikken iTunes Music Store. Antallet utgjør over tredjeparten av alle låter som selges via iTunes Music Store.

Nærmere bestemt gir Apple bort 70 millioner låter i Storbritannia, og dette skal ifølge planen gjøres via koder fra Coca-Cola-emballasje. Kodene skal kunne brukes til å laste ned gratis låter som ellers koster 1,47 dollar (9 kroner) per låt.

I Tyskland skal Apple gi bort 67 000 låter, og 1500 iPod-enheter, og lignende tilbud skal iverksettes i andre europeiske land i løpet av de neste månedene.

Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent om det samme skal skje i Norge.

Verken Apple eller Coca-Cola har foreløpig røpet noe om detaljene eller vilkårene rundt den nye avtalen.

