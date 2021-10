Netflix skrur opp prisene i Sverige

Betyr dette høyere priser i Norge også?

Aftonbladet kan melde om at Netflix øker prisene på tjenestene sine i vårt naboland Sverige, noe som ikke går upåaktet hen. Prisøkningene er relativt betydelige, spesielt for de billigste abonnementene.

Mer spesifikt økes prisen på innstegsabonnementet med 10 svenske kroner, mens vi på øvrige abonnement ser en prisøkning på 20 svenske kroner. Dette er dermed de nye prisene:

Basic – 99 svenske kroner (opp fra 89)

– 99 svenske kroner (opp fra 89) Standard – 129 svenske kroner (opp fra 109)

– 129 svenske kroner (opp fra 109) Premium – 179 svenske kroner (opp fra 159)

Dette er altså månedsprisene, og over et helt år vil det i praksis bety godt over en hel ekstra månedsbetaling per år sammenlignet med tidligere priser. Her i Norge er prisene stadig uendret, og følger i dag dette prisregimet:

Basic – 89 norske kroner

– 89 norske kroner Standard – 109 norske kroner

– 109 norske kroner Premium – 159 norske kroner

Samtidig som dette skjer senker HBO prisen på sine tjenester, nå som de lanserer HBO Max her til lands. Prisene for HBO Max vil bli 89 kroner i måneden, ned fra 109 kroner i måneden – og for årsaabonnement koster det kun 699 kroner. Dette er i praksis 12 måneder for prisen av åtte. Du kan lese mer om dette her.

Foreløpig ingen plan om lignende endringer i Norge

Nåværende norske priser.

I og med at det norske og svenske markedet er relativt likt, er det ikke urimelig å anta at prisøkningene hos söta bror vil ha ringvirkninger også her på berget – i alle fall innen en rimelig tidsperiode. Per nå er prisene som nevnt uendret, men det ville neppe være en stor overraskelse om prisene skrus opp i Norge for å matche prisen i Sverige etter en viss tidsperiode.

Ikke minst fordi prisforskjellen er nokså enkle å utnytte både via VPN og i grenseområdene mellom Norge og Sverige.

Vi kontaktet Netflix for å høre om de hadde planer om å øke prisene for norske forbrukere, men dette kunne en talsperson fra Netflix avkrefte:

– Vi øker ikke prisene i Norge. Men vi endrer prisene våre fra tid til annen for å gjenspeile investeringene vi har gjort i nye TV-serier og filmer, samt forbedringer av produktet vårt.

Utvalget i Sverige (og for den saks skyld de fleste andre land) er annerledes enn i Norge, så det er ikke helt urimelig fra Netflix å ha ulike priser. Men det er også viktig å påpeke at selskapet ikke svarte på om dette vil kunne påvirke prisene i Norge i nær fremtid; de avkrefter kun at dette vil ha betydning for nordmenn umiddelbart.

Netflix har også tatt grep for å hindre både bruk av VPN og kontodeling, så det er tydelig at selskapet ønsker å stramme inn brukernes muligheter for å unngå å betale.

