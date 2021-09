Dette er spillene du får med Xbox Live Gold og PlayStation Plus i september

Hitman 2 og Warhammer: Chaosbane.

Både Microsoft og Sony har lagt frem lista over hvilke spill som følger med abonnementene Xbox Live Gold og PlayStation Plus i september. Ikke overraskende er det er par godbiter å hente.

Xbox Live Gold

Warhammer: Chaosbane (Xbox One)

Warhammer: Chaosbane tar den kjente miniatyrserien og lager et actionrollespill a al Diablo III eller Path of Exile ut av det. Her skal man velge en av fire helter og slåss seg gjennom Chaos-hordene alene, eller sammen med tre andre venner. Historien er nok ikke trekkplasteret her, men vi vil tro at dem som allerede har investert en god del i Warhammer-universet vil få mest ut av det.

Warhammer: Chaosbane.

Gamer.nos anmelder var ikke veldig fornøydmed spillet, dessverre:

– Alt i alt kjennes Warhammer: Chaosbane ut som om det er gitt med akkurat så mye innhold de trenger for å kalle det ferdig, men helt uten alt det som kan gjøre dette typen spill bra, og som holder interessen over tid. Og det er litt synd, for det er ting jeg liker her, og med mer variasjon, mer å bruke tiden på, mer utstyr å samle og flere valg så tror jeg kanskje Chaosbane kunne greid å holde interessen min, skrev vår anmelder om spillet.

Mulaka (Xbox One)

Mulaka er et action-eventyr som baserer seg på kulturen til det meksikanske Tarahumara-urfolket. Her skal man prøve å kjempe tilbake mot en mørk kraft som korrumperer landemassen. Du spiller som den lokale sjamanen Sukurúame, og kan bruke gudommelige krefter for å løse problemer og slåss deg gjennom verdenen.

Mulaka.

Zone of the Enders HD Collection (Xbox 360)

Zone of the Enders.

Hideo Kojima er nok mest kjent for Metal Gear-serien og Death Stranding nå til dags, men for om lag tjue år siden jobbet han også frem mecha-serien Zone of the Enders. Her skal man tre inn i rollen som robotpilot for å hjelpe til med nedkjempe en fiendestyrke (det er selvfølgelig mer komplekst enn det).

Pakken inneholder både Zone of the Enders og Zone of the Enders: The 2nd Runner.

Samurai Shodown II (Xbox 360)

Samurai Shodown II

På klassikerfronten denne måneden finner vi Samurai Shodown II. Dette var det andre innslaget i slåssespillserien, og kom ut i arkadehaler og på Neo Geo-konsoller i 1994. Her velger man mellom 15 forskjellige slåssekjemper, og prøver å felle motstanderen.

Noe av det som gjorde Samurai Shodown spesielt i sin tid var våpnene til figurene, samt «Rage»-meteret som steg dersom man tok skade, og som endret aspekter av spillet hvis det ble fylt helt opp.

PlayStation Plus

Overcooked: All You Can Eat! (PlayStation 5)

Overcooked: All You Can Eat!

Overcooked-spillene har sementert seg som noe av det mer frenetiske av flerspillermoro de siste årene. Her skal opp til fire spillere jobbe på to lag mot hverandre for å gjøre den beste jobben på kjøkkenet. Alt handler om å være effektiv, kommunisere tydelig og få oppgavene gjort i riktig rekkefølge for å få maten på borde til de sultne kundene.

Overcooked: All You Can Eat inneholder både Overcooked og Overcooked 2, og ble først gitt ut tidligere i år. En hyggelig nyhet i samlepakken er nettspilling, selv om vi tipper at det fremdeles blir mest moro å knives om råvarene i sofaen.

Predator: Hunting Grounds (PlayStation 4)

Predator: Hunting Grounds.

Predator: Hunting Grounds er et eksempel på et flerspillerspill med asymmetriske lag. Her skal en liten gruppe spillere prøve å overleve mot én enkelt spiller som er mye kraftigere enn dem, ikke ulikt Evolve eller Dead by Daylight. I dette tilfellet er det Predator-filmene som danner grunnlaget for opplevelsen.

Uheldigvis ser det ikke ut til å være mye spenende å hente her. Gamer.nos anmelder slaktet spillet da det kom ut, og hadde lite hyggelig å si:

– Hadde det ikke vært for disse tekniske problemene, hadde Predator: Hunting Grounds likevel bare vært et helt ålreit spill. Utenom dette er det nemlig mye annet å klage på: Spillet har en kjedelig visuell stil med grafikk som ser ut til å være tatt rett fra forrige konsollgenerasjon; det er generelt veldig lite innhold, både i form av kart-, klesplagg- og oppdragsvariasjon; balansen mellom de to lagene er helt skakkjørt; og det er generelt ikke særlig behagelig å spille som hverken predator eller fireteam.

– Som et resultat er det fint lite å rope hurra for her. Jeg liker tanken bak mange av spillets ideer, og det evner som sagt å by på spennende og kaotiske kamper her og der, men enda oftere ender det hele opp i en kjedelig, ubalansert og antiklimatisk spøk som fremstår som bortkastet tid for alle involverte.

Ouch.

Hitman 2 (PlayStation 4)

Hitman 2.

Den ubestridte rosinen i septemberpølsa er Hitman 2. IO Interactives snikespill har vært en stofavoritt helt siden de gikk over til det episodiske formatet i 2016 (og siden gikk vekk fra det igjen), og oppfølgeren her er blant de beste av dem.

Her trer du igjen inn i rollen som Agent 47 og skal gjennomføre snikmorderoppdrag i store, og snodige, kart. Valgfrihet er et av trekkplasterne, noe som ofte resulterer i absurde løsninger på problemer.

Gamer.nos anmelder likte spillet godt:

– Hitman 2 er mer av den Hitman vi så for 2 år siden, og det er bra i min bok. Seks nye plasser å utforske, alle store, unike og med bokstavelig talt hundrevis av ting å finne ut av, utfordringer å løse og unike måter å løse oppdragene på. Det er like gøy å knekke koden denne gang som i Hitman, og jeg er på ingen måter ferdig med noen av kartene så langt, skrev han.

Alle spillene blir tilgjengelige for abonnenter via PlayStation-butikken fra 7. september til 4. oktober.