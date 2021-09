Twitter lanserer «Communities», en slags konkurrent til Facebook Groups

Eller er det Reddit som bør passe seg?

Onsdag kveld norsk tid åpnet Twitter dørene for «Communities». Twitter selv beskriver det som «et mer intimt rom for samtaler», men det enkleste er nok å tenke på det som en variant av Facebooks Grupper, eller Reddits mange underseksjoner, subreddits.

Modereres av brukerne selv

Man kan lage en «community» på Twitter for alt man kan tenke seg, men Twitter har allerede laget en håndfull grupper som fokuserer på joggesko (sneakers), astrologi, hudpleie og hunder.

Hvem som helst kan delta, og hvem som helst kan lage en egen community. Gruppene er selvmodererte av brukerne, og innholdet som publiseres i gruppene er fortsatt åpent for hele nettet. Men bare medlemmer av et community vil kunne skrive nye meldinger der.

På denne måten unngår Twitter hele problematikken blant annet Facebook har hatt med «hemmelige» grupper.

Bestem hvor meldingene dine ender opp

Så fort du er med i en eller flere grupper, vil du få valg om å tvitre som vanlig, på din egen side til dine følgere, eller bare til en bestemt gruppe.

Huker du for eksempel av for at den nyeste meldingen din skal gå til Twitters hunde-gruppe, vil den vises både der, men også på din egen side.

Dermed kan du sikre at meldingen din både blir sett av flere, men også forhåpentligvis for en gruppe som er ekstra interessert i temaet du melder om.

Twitter sier de planlegger en rolig lansering av Communities, men skal gradvis åpne opp for flere brukere.