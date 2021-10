Ny Ikea-høyttaler ser ut til å få egen Spotify-knapp

Ikeas nye «Vappeby»-høyttaler får en såkalt Spotify Tap-knapp.

En ny Ikea-høyttaler ved navn Vappeby ser ut til å ha lekket gjennom gitrene hos den amerikanske godkjenningsmyndigheten FCC.

Høyttaleren er ikke en del av samarbeidet med Sonos, men ser ut til å bli den første bluetooth-høyttaleren med den såkalte Spotify Tap-knappen. Denne trykker du én gang på for å starte avspillingen av musikk fra Spotify der du sist slapp, eventuelt to ganger for å få anbefalt en annen låt.

Fra før er det en del bluetooth-hodetelefoner som har Spotify Tap som en kommando du kan ha på knappene, som blant annet Bose QuietComfort Earbuds, Jabra Elite 3 og Samsung Galaxy Buds i ulike varianter.

Slik ser den lille høyttaleren ut.

Vannsikret og med lampe

Ellers er høyttaleren utstyrt med en IP65-sertifisering, som betyr at den skal kunne motstå både støv, regn og en vannsprut, og fungerer dessuten som en enkel 20-lumens lyskilde for tilfeller der du kan trenge litt lys.

Høyttaleren lader ellers med USB-C, og skal ha 13 timers batteritid når man spiller på 50 prosent volum og med 50 prosent lysstyrke på lampen. Som så mye annet fra Ikea vil bærehanken måtte monteres på høyttaleren før du tar den i bruk, skal vi tro manualen.

Prisen er foreløpig ikke kjent, men senior kommunikasjonsrådgiver Stine Odland i Ikea Norge sier høyttaleren kommer til Norge i april neste år.

Høyttaleren er altså utstyrt med en lyskilde. Du kan velge mellom fullt lys, halvt lys eller ingen lys.