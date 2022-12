Rådyr strøm: Så mye koster det å lade elbilen og mobilen din nå

Sibirkulde, europeisk gassmangel og nedstenging av svenske kjernekraftverk gir på ny sjokkartede strømpriser både i Europa og her på berget.

Tirsdag er gjennomsnittsprisen på Øst-, Sør- og Vestlandet på hele 5,74 kroner per kilowattime, mens det i den dyreste timen - mellom 17 og 18 - koster hele 8,79 kroner per kilowattime.

Selv i Nord-Norge, som vanligvis har vært forskånet for de aller høyeste strømprisene, betaler de godt over fem kroner kilowattimen tirsdag - før prisene igjen faller betydelig onsdag.

På toppen av dette kommer avtalespesifikke påslag og nettleie, mens strømstøtten fra staten kan trekkes fra. Akkurat hvor mye den utgjør i kroner og øre vet vi imidlertid ikke sikkert før måneden er over.

Men hva med «dingsene» våre?

I Norge er det primært oppvarming av bolig og bruk av varmtvann som gjør at regningen svir når strømmen er dyr.

Men hva med alle de mindre elektriske dingsene vi bruker, som laptopen, mobilen og elsykkelen? Kan du spare noe på å redusere bruken av dem når strømmen er på sitt høyeste?

Eller hva med elbilen? Den må da i alle fall være dyr nå, med sitt gigantiske batteri?

Under har vi regnet ut hva det koster deg å lade vanlige småelektriske artikler fra helt tomt til helt fullt batteri med dagens snittpris på 5,74 kroner per kilowattime.

Så langt denne måneden har gjennomsnittsprisen på Øst- og Sørlandet vært 4,43 kr per kilowattime inkludert moms. Strømstøtten dekker 90 prosent av gjennomsnittsprisen over 70 øre per kilowattime (87,5 øre inkludert moms), som så langt denne måneden gir 3,20 kroner per kilowattime i strømstøtte.

Billig å lade småelektronikk

Enhet Typisk kapasitet (Wh) Pris for fullading ved 5,74 kroner kWt Etter strømstøtte på 3,20 kr/kWh Smartklokke 1 0,57 øre 0,25 øre Trådløse hodetelefoner 2 til 3 1,1 til 1,7 øre 0,5 til 0,8 øre Mobiltelefon 5 til 15 2,9 til 8,6 øre 1,3 til 3,8 øre Nødlader 10 til 30 5,7 til 17,2 øre 2,5 til 7,6 øre Nettbrett 20 til 40 11,4 til 23 øre 5,1 til 10,2 øre Bærbar PC 40 til 100 23 til 57,4 øre 10,2 til 25,4 øre Robotstøvsuger 40 til 80 23 til 45,9 øre 10,2 til 20,3 øre Elsparkesykkel 200 1,14 kroner 50,8 øre Elsykkel 400 2,30 kroner 1 krone Generell elbil 50.000 287 kroner 127 kroner Tesla Model 3 Long Range 75.000 - 82.000 430 til 471 kroner 191 til 208 kroner Åpne fullskjerm Mer +

Som du ser, koster det fremdeles lite å lade de mindre batteridrevne dingsene dine. Potensialet for å spare penger ved å lade dem opp når strømmen er billigere, er dermed ekstremt lite.

Selv om du finner på å sette i gang en hurtiglading av telefonen din akkurat når strømmen er på det høyeste i kveld, mellom klokken 17 og 18, havner regningen på maksimalt 7,8 øre. Da basert på en timespris på 8,79 kroner per kilowattime.

Stor forskjell for elbillading

Det åpenbare unntaket blant de batteridrevne tingene våre er elbilen.

Om vi tar utgangspunkt i dagens snittpris vil en elbil med batteri på 50 kilowattimer koste omtrent 287 kroner å fullade, mens en Tesla Model 3, med batteri på 75 kilowattimer, koster 262 kroner. Da før avgifter og avtalespesifikke påslag, men også før strømstøtte.

Lader du bilen de timene strømmen er på sitt dyreste i ettermiddag, kan du legge på omtrent femti prosent på den prisen.

Og, tar vi utgangspunkt i at strømprisen skulle bite seg fast ved dagens makspris på 8,79 kroner per kWt, ville en fullading av Teslaen koste voldsomme 720 kroner - naturligvis før strømstøtten fra myndighetene.

Har du elbil vil det altså lønne seg å følge med på timeprisen for å utnytte de «billigste» timene, eller i det minste forsøke å gjøre ladingen på natten. Det er nemlig da strømprisen oftest er på sitt rimeligste.

Strømstøtten er mest virkningsfull når prisen er lav

Det er også når strømmen er billigst at du utnytter strømstøtten «best». Strømstøtten kalkuleres som nevnt ut fra gjennomsnittsprisen i løpet av en måned, så i praksis dekker den en betydelig større andel av regningen når strømmen er «billig» enn når den er på sitt dyreste.

Siden strømprisen eksempelvis ligger på rundt 3,60 kroner per kilowattime natt til onsdag betaler du dermed i realiteten bare rundt 40 øre per kilowattime (før nettleie og påslag) når strømstøtten regnes inn.

Om du lader i den dyreste timen på ettermiddagen tirsdag betaler du nesten 14 ganger så mye etter at strømstøtten er regnet inn - cirka 5,60 kroner per kilowattime.

I motsetning til andre elektriske enheter er også lading av elbilen på natten «godtatt» i et brannvernsperspektiv så lenge du har en ordentlig ladeboks installert på riktig vis.

Hva med kjøleskapet og TV-en?

Men hva med de større elektriske apparatene dine som er koblet rett på strømnettet? Som TV-en, den stasjonære spill-PC-en, spillkonsollen eller kjøleskapet?

Enhet Typisk forbruk (W) Pris per time i bruk ved 5,74 kroner kWt Etter strømstøtte på 3,20 kr/kWh Xbox Series X/ PS5 200 1,15 kroner 51 øre Samsung QLED-TV 250 1,44 kroner 64 øre LG OLED-TV 150 0,86 kroner 38 øre Spill-PC med RTX 3060 Ti-grafikk 350 2,00 kroner 89 øre Spill-PC med RTX 3090-grafikk 550 3,16 kroner 1,4 kroner Kjøleskap (energiklasse «F» 2021) 13 7,5 øre 3,3 øre Åpne fullskjerm Mer +

Det er ikke noe alternativ for de fleste å dra ut kontakta til kjøleskapet, selv med høy strømpris. Men det slipper du heldigvis. Om vi tar utgangspunkt i det mest populære skapet hos prissøketjenesten Prisjakt, fra Siemens med oppgitt årsforbruk på omtrent 115 kilowattimer, koster det deg cirka 3,3 øre i timen å drifte det - selv med disse høye strømprisene.

Uten strømstøtte ville kjøleskapet kostet deg rundt 650 kroner i året om vi hadde disse strømprisene året rundt, men strømstøtten reduserer den kostnaden til 287 kroner.

Mer valgfritt er det å starte opp spillkonsollen og TV-en, som samlet koster deg mellom cirka 2 og 2,50 kroner i timen, basert på TV-modell og konsolltype - eller en drøy krone etter strømstøtte.

Noe av det dyrere vi fant du kan gjøre med forbrukerelektronikk, er å spille på en kraftig spill-PC. Å drifte en fullspekket maskin med Nvidias kraftigste grafikkort og en kraftig prosessor koster deg tre kroner i timen før strømstøtte.

Denne saken ble først publisert i november 2021, men ble oppdatert med nye strømpriser og strømstøtte 13. desember 2022.

