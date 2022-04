Skal ha sporet russiske tropper med stjålne AirPods

En ukrainsk mann hevder at han har kunnet spore bevegelsene til russiske tropper via et par trådløse AirPods, som ble stålet fra hans hjem i nærheten av Kyiv.

– Takket være teknologi vet jeg hvor mine AirPods er nå. De ble plyndret fra mitt hjem i Hostomel, skriver Vitaliy Semenets i en instagrampost og sammenlikner russerne med orker - onde og uhyrlige figurer vi kjenner blant annet fra Ringenes herre-universet.

Sammen med teksten følger et skjermbilde av at han har anvendt appen «Hvor er?», som angivelig skal vise proppenes posisjon på grensen til Hviterussland.

Semenets hevder å ha klart å spore at de russiske styrkene trakk seg tilbake og beveget seg sørover.

Ifølge The Times skal Semenets ørepropper ha blitt stjålet fra hans hjem i Hostomel, Ukraina, dernest krysset Hviterussland, og endt opp i byen Homjel.

Øreproppene skal ha dukket opp i Belgorod forrige uke, som skal være et samlingspunkt for Russlands tropper i forbindelse med Donbas-angrepene, skriver The Times.

«Mistet»-modus i «Hvor er?»

Funksjonen Semenets skal ha anvendt ble først tilgjengelig i fjor. Frem til da hadde man kun anledning til å se hvor man sist ble paret opp mot enheten sin samt avgi en liten lyd. Det var nyttig i hjemmet, men håpløst hvis øreproppene ble mistet.

Men i fjor kom Apple med en oppdatering som gjør at man kan aktivere AirPods i «mistet»-modus, som da henter hjelp fra millioner av andre Apple-enheter for å bistå i lokaliseringen av øreproppene dine.

I praksis betyr dette at når øreproppene er innenfor blåtann-rekkevidden til andres Apple-enheter, så skal du få beskjed.