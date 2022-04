YouTube fjerner bilde-i-bilde-funksjon

Avslutter «test» før erstatning er klar.

Slik ser bilde i bilde typisk ut - her er det Netflix som viser Bridgerton utenfor appen. YouTube Premium-kunder som alt har aktivert prøvefunksjonen får fortsatt bruke den.

Apples iPhoner har lenge hatt «bilde i bilde»-funksjon, slik at når du for eksempel forlater Netflix fortsetter videoen i en rute på skjermen mens du gjør andre ting. YouTube har på sin side ikke hatt offisiell støtte for funksjonen.

Tjenesten har lenge forutsatt at du betaler for Premium-tjenesten sin for at noe skal kunne spille av i bakgrunnen, og for betalende brukere har de også hatt bilde-i-bilde som såkalt eksperimentell funksjon under utprøving.

YouTube har forlenget «eksperimentet» sitt flere ganger, men skal ifølge The Verge nå ha avsluttet det - uten at en ferdig erstatning er klar.

Tradisjon for langvarige tester

Brukere som har aktivert funksjonen allerede får tilsynelatende beholde den, mens ferske YouTube Premium-brukere får beskjed om at testen er avsluttet.

Videonettstedet eies av Alphabet, som også har andre populære tjenester som Google og GMail, og tradisjonen er lang for å gjøre langvarige tester eller «betaer» i selskapet.

For eksempel var selve Gmail-tjenesten en «beta» hele veien fra lansering i 2004 til fem år senere i 2009. På det tidspunktet var det nok få e-postbrukere som betraktet tjenesten som eksperimentell eller tidlig.

Hvilken YouTube er det snakk om?

Ved siden av at testfunksjonen for bilde i bilde for YouTube ikke lenger er tilgjengelig, driver tjenesten nå med en utrulling av samme type løsning for YouTube TV, en del av tjenesten som så langt ikke er lansert her på berget.

Dermed har det blitt en viss forvirring rundt Twitter-meldinger fra selskapet, som har måttet presisere at de fortsatt jobber med en utrulling av bilde i bilde for folk som ser på TV gjennom plattformen.

Det er vanskelig å si akkurat hvor ettertraktet det er å se YouTube mens man driver med andre ting på telefonen sin, men et Google-søk på «picture in picture» og iOS gir drygt 18 millioner resultater, og en hel del av dem er veivisere til hvordan ulike tjenester kan settes opp for løsningen.