Her er AMDs neste PC-generasjon

Ny prosessorserie, sokkel og brikkesett.

AMD-sjef Lisa Su viser frem en av de nye Ryzen 7000-prosessorene under Computex 2022.

Mandag morgen hadde AMD rene lanseringsbonanzaen på Computex-messen i Taipei.

Her viste selskapet frem Ryzen 7000-familien, en helt ny familie med prosessorer for stasjonære maskiner. De presenterte også en ny generasjon prosessorsokkel kalt AM5, samt nye brikkesett i 600-serien.

Ut over ny maskinvare fikk vi dessuten flere detaljer om en AMD-teknologi som skal korte ned lastetiden for spill og gi andre fordeler for gamere, kalt SmartAccess Storage.

Inntil 16 kjerner og over 15 prosent bedre ytelse

AMD fortalte at deres neste familie med prosessorer, kalt Ryzen 7000-serien, slippes i høst. Disse skal baseres på den nye «Zen 4»-arkitekturen AMD har brukt årevis på å utvikle, med blant annet en ny 5-nanometerprosess som vil øke ytelsen og energieffektiviteten deres sammenlignet med dagens Ryzen 5000-serie.

Ingen spesifikke modeller ble vist frem, men AMD fortalte at de kraftigste Ryzen 7000-prosessorene vil få 16 Zen 4-kjerner og 32 tråder. De demonstrerte en modell som holdt stabile 5,5 GHz under spilling og fortalte at flere ville ha en såkalt boost-hastighet over 5 GHz.

Videre hevdet AMD at de nye prosessorene vil få «over 15 prosent» høyere enkeltkjerneytelse, som er særlig viktig for spill og et område det har vist seg vanskelig for AMD å få skikkelig has på konkurrenten Intel på. I tillegg vil alle få integrert grafikkløsning basert på selskapets RDNA2-arkitektur, for tilfeller der du uansett ikke trenger dedikert grafikkort for spilling.

Det loves over 15 prosent høyere enkeltkjerneytelse, som er viktig i spill.

For å få til ytelsesforbedringene, samt legge til rette for fremtidige forbedringer, tar prosessorene i bruk en ny sokkel, som er den som kobler den sammen med hovedkortet.

Du trenger nytt hovedkort og minne

Den nye sokkelen heter AM5, og den er fysisk forskjellig fra AM4-sokkelen AMD har brukt de siste fire generasjonene, siden 2016, da de aller første Ryzen-prosessorene kom. Det betyr at alle som vil ha noen av de nye prosessorene også må kjøpe et nytt hovedkort med AM5-sokkel, og trolig også nytt minne.

Dette grepet er selvsagt litt uheldig, men var ifølge AMD helt nødvendig for å sikre at Ryzen 7000-serien fikk støtte for nye standarder som DDR5-minne og PCIe 5.0. Konkurrent Intel skifter sokkel omtrent annethvert år, så her har AMD uansett ikke mye å skamme seg over.

PCIe 5.0 åpner for høyere hastigheter fra fremtidens lagringsløsninger og grafikkort, mens DDR5-minne på sin side er raskere og mye dyrere enn dagens mest utbredte minnetype, DDR4.

AMD har imidlertid i det minste sørget for at prosessorkjølere som er designet for dagens AM4-sokkel fremdeles kan brukes med AM5.

De nye Ryzen-prosessorene tar i bruk en ny sokkel, AM5, for kommunikasjon med hovedkortet. Dette gir støtte for flere nye standarder som dagens AM4-sokkel ikke støtter.

Forskjellige brikkesett

For de som uansett må oppgradere store deler av datamaskinen sin i forbindelse med overgangen til en Ryzen 7000-prosessor blir det mulig å velge mellom flere hovedkort som er basert på et av totalt tre brikkesett.

Brikkesettet bestemmer blant annet hvor mange tilkoblinger, spor og funksjoner prosessoren får tilgang til.

X670 Extreme-brikkesettet lover mest rom for overklokking av prosessoren, samt PCIe 5.0-støtte for lagring og grafikkløsning.

X670-brikkesettet skal levere overklokking og PCIe 5.0-støtte for lagring, mens ditto støtte for grafikkløsning blir opp til hovedkortprodusenten å implementere.

B650-brikkesettet blir «budsjett»-valget ved lansering, og her nevnes ikke mulighet for overklokking. I tillegg forsvinner PCIe-støtten for grafikkort. Du garanteres imidlertid minst ett PCIe 5.0-spor for lagring.

Nye hovedkort kan støtte inntil 14 USB-porter med hastigheter på 20 Gb/s, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0-porter og WiFi 6E, som er den siste generasjonen trådløst internett.

Raskere innlasting av spill

Med både en Ryzen 7000-prosessor, et nytt hovedkort og en PCIe-SSD får du støtte for det AMD kaller SmartAccess Storage. Dette er en teknologi som kan redusere lastetiden i spill kraftig og gjøre såkalt «fast travel» i spill mye raskere, kanskje til og med uten innlastingsskjerm. AMD melder at de allerede har målt 60 prosent raskere ytelse i enkelte viktige operasjoner.

AMD lover flere detaljer om Ryzen 7000-serien og prosessorene i familien rett over sommeren, før lanseringen i høst.

