Ny Google-ruter kan være på vei

Med Wi-Fi 6E og Thread-støtte.

Google ser ut til å ha en oppdatert versjon av sin mesh-løsning Nest Wifi på gang. Det kommer frem av dokumenter registrert hos den amerikanske godkjenningsmyndigheten FCC, skriver blant andre 9to5Google.

Og det ser ut til at Google har gått for absolutt siste skrik innen wifi-teknologi, nemlig Wi-Fi 6E. 6E-standarden innebærer at man tar i bruk bånd på frekvenser over 6 GHz, som øker den teoretiske båndbredden betydelig, men senker rekkevidden.

Dette tilbyr man så ved siden av dagens 2,4- og 5 GHz-bånd, slik at best mulig dekning sørges for av de lavere frekvensbåndene, og best mulig hastighet for enheter nærmere ruteren på 6 GHz.

Båndet kan også brukes til den trådløse kommunikasjonen mellom ruteren og satellittene (såkalt «backhaul»), og på den måten gi bedre hastigheter i hele nettverket - om du ikke har altfor langt mellom enhetene. 6 GHz kan også bety lavere forstyrrelser enn på de svært travle 2,4- og 5 GHz-båndene, spesielt om du for eksempel bor i en blokk med en drøss av wifi-nettverk rundt deg.

Thread-støtte

Ifølge FCC-dokumentene har den nye Google-enheten, med modellnummer A4R-G6ZUC, totalt seks antenner å skilte med. De to første sørger for hovedbåndet på 5 GHz, i tillegg til Bluetooth og Thread. Ytterligere to sørger for et annet 5 GHz-bånd og de to siste for en kombinasjon av 2,4 GHz og 6 GHz.

Thread er en del av den nye Matter-standarden, og er et slags eget nettverk for smarthjemsenhetene dine, slik at de skal kunne snakke sammen uavhengig av produsent og ikke minst svare på kommandoer raskere enn over andre protokoller. De aller fleste av de største selskapene er en del av alliansen som står bak Matter, deriblant Apple, Amazon, Google, Samsung og Signify (som står bak smartpærene under Philips Hue-navnet).

Google Nest Wifi Router and 2 Points

Google Nest Wifi hadde ikke-identiske enheter. Der fungerte satellittene også som smarthøyttalere med stemmestyring.

Svært populære

Google har allerede lansert to generasjoner av sin wifi-løsning, først kalt Google Wifi og så Nest Wifi - og begge har tilsynelatende vært svært populære i Norge, tross at de ifølge våre tester ikke har nådd helt opp til konkurrentene på ren ytelse. Nest Wifi støttet for øvrig kun Wi-Fi 5-standarden, så Google tar tilsynelatende to steg fremover med Wi-Fi 6 og 6E.

Et element som ikke er kjent, er om Google vil fortsette å la Nest-ruterne doble som smarthøyttalere, slik de gjorde med Nest Wifi. Ifølge 9to5Googles kilder skal Google gå tilbake til designet hvor nodene er identiske, i stedet for at man har en ruter og en eller flere satellitter.

Google skal ha bedt FCC om seks måneders konfidensialitet for produktet, så en lansering før slutten av året er ikke usannsynlig.

