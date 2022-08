Xpeng utsetter sin nye Model 3-konkurrent på ubestemt tid

Xpeng utsetter lanseringen av modellen P5 i Norge, tross at det bare er et par måneder siden bilen ble først vist frem.

Xpeng viste i mai frem sin nye sedan P5 for første gang i Norge, med beskjed om at lansering skulle skje mot slutten av året. Det blir det ikke noe av.

Modellen er satt «på pause inntil videre», opplyser PR-sjef Knut Arne Marcussen i Xpeng Motors Norway. Muligheten til å reservere bilen er tatt bort for norske kunder, og Xpeng vil i stedet fokusere på de to eksisterende modellene P7 og G3i.

– Årsaken er de globale forsyningsproblemene, som blant annet påvirker bilindustrie. Det har ført til at også Xpeng har måttet foreta flere justeringer, som igjen vil påvirke leveringstiden. Kundene har vår absolutt høyeste prioritet, og vi ønsker å skjerme dem fra denne usikkerheten, skriver Marcussen i en e-post.

Rundt 450 kilometer rekkevidde

Xpeng P5 ble posisjonert som en mulig konkurrent til Tesla Model 3, med en lengde på knappe 4,81 meter og en skissert startpris på rundt 380.000 kroner.

Batteriet er på 66,2 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på mellom 445 og 465 kilometer avhengig av utstyrsnivå.

Hurtiglading er imidlertid begrenset til maks 70 kilowatt, så 30–80 prosent skal ifølge Xpeng ta rundt 36 minutter. Bilen støtter imidlertid såkalt V2L, så du kan plugge andre enheter i bilens strømuttak og lade eller drive dem fra bilens batteri.

Bagasjerommet er på 520 liter (450 liter + 70 liter under gulvet, ingen frunk) og bilen har 211 hestekrefter og 310 Nm dreiemoment, som kan oversettes til 0–100 kilometer på 7,5 sekunder.

Xpeng P5, med sin store skjerm i midtkonsollen.

Kort levering

Rimeligste Tesla Model 3 koster til sammenlikning 409.990 kroner før frakt og levering og skilter med 491 kilometer rekkevidde, 0–100 på 6,1 sekunder og 425 liter bagasjerom. Den kan lade med inntil 170 kilowatt.

Marcussen i Xpeng sier de er i kontakt med kundene som har reservert P5 for å informere om situasjonen. For selskapets to øvrige modeller - P7 og G3i - er leveringstiden nå på mellom to og fire uker, sier han.

