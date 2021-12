Snart vil du kunne se hvilke deler som er byttet ut i iPhonen din

Skal lagre reparasjonshistorikken.

Bilde tatt av en iPhone 6S vi reparerte.

Apple er ikke akkurat mobilverkstedenes beste venn, men ting blir gradvis bedre. Via en oppdatert supportside, oppdaget av Techspot, forteller nå Apple at de planlegger å vise reparasjonshistorikken til mobilen din i Innstillinger-menyen.

Der vil du kunne se hva slags deler som har blitt reparert eller erstattet, når det skjedde og om delene er «genuine» eller ei.

Har du reparert din egen mobil, eller fått et verksted til å gjøre det, vil du sikkert vite disse detaljene selv, men kjøper du en brukt mobil kan det være svært nyttig informasjon.

Vil ikke fungere for alle, og viser ikke alt

Den nye funksjonen kommer imidlertid med en rekke begrensninger.

For det første vil historikken kun være tilgjengelig for nyere iPhoner – fra og med iPhone XR i 2018 og fremover.

For det andre vil ikke hver eneste del vises i oversikten. Hvis volumknappene har blitt byttet ut for eksempel, vises det ikke i historikken. Bare «de store» delene blir monitorert: Batteri, skjerm og kamera.

For det tredje vil oversikten bare vise enten at delen er en «Genuin Apple-del», eller «Ukjent del». Sistnevnte kan bety én av fire ting:

Delen er ikke montert korrekt Det er brukt en uautorisert del (ikke genuin Apple-del) Delen fungerer ikke som den skal Delen har tidligere vært installert i en annen iPhone

Hvilken av disse fire punktene som faktisk er gjeldende vises ikke. Og det er nok spesielt punkt 2 her som kan få vanlige mobilverksteder å steile. For bytter du ut batteriet eller skjermen via et mobilverksted som ikke er Apple-sertifisert, er det ikke sikkert at iPhonen aksepterer delen som «genuin». I praksis har det nok ikke stor betydning, men det vil kunne vises som en advarsel i oversikten.

Her i Norge er nok Eplehuset og Conmodo de mest kjente sertifiserte verkstedene, men Apple åpnet opp i 2020 for at andre mobilverksteder kunne sertifisere seg også.

Den nye reparasjonshistorikken vil dukke opp i den neste programvareoppdateringen, iOS 15.2.

