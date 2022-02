Videospillopptak forveksles med krigen i Ukraina

Skjermbilde fra Arma 3-opptak

Et opptak fra videospillet Arma 3 blir forvekslet med opptak fra krigshendelser i Ukraina.

Bloomberg rapporterte sent i går at noen av de mest sette videoene på Facebooks spillplattform var opptak som påstod at de var av militære aksjoner i Ukraina, mens de i realiteten var videospillopptak fra Arma 3.

Mer enn 110.000 brukere har ifølge Bloomberg sett videoen, som har blitt delt mer enn 25.000 ganger, før den nå har blitt fjernet av Facebook.

Videoene er ikke forbeholdt Facebook, men sirkulerer også på andre sosiale medier, inkludert Twitter. Videoene har blitt fjernet også derfra.

Dette skriver Kotaku, som samtidig har lagt ut et klipp av videoopptakene fra Arma 3:

Klippet over er altså skjermbilder fra krigsspillet Arma 3, og ikke fra krigshandlingene i Ukraina.

Ikke første gang videospill blir feilaktig brukt som ekte hendelser

Det er ikke første gang videospill brukes feilaktig som illustrasjoner av ekte krigssituasjoner, skriver Kotaku.

Videospillet Arma 3 har også tidligere endt opp på nyhetssendinger hvor opptak brukes som om de er reelle kameraopptak fra ekte hendelser.

Slik som i 2018 da den russiske nyhetskanalen Pervi Kanal, i en nyhetssending som skulle handle om å hylle en ung russisk soldat som mistet livet i Syriakrigen, brukte et videoopptak fra Arma 3 som en illustrasjon på krigen i Syria.