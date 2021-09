Ny oppdatering skal fikse Sonos Roam

Oppdateringen skal blant løse problemet med at batteriet går litt fort tomt for strøm.

Sonos’ meget vellydende og portable «minstemann» – Sonos Roam – har vært en god følgesvenn siden den kom på markedet nå på vårparten.

Men den har ikke vært uten sine problemer. Spesielt har vi bitt oss merke i at batteriet kan tappe seg fort ned, noe som er spesielt kjedelig hvis du har med høyttaleren på tur til et sted uten strøm i nærheten.

Heldigvis har Sonos nå sluppet en etterlengtet programvareoppdatering i form av versjon 13.3. Som vanlig kan denne oppdateres via selskapets apper for Android, macOS, iOS eller Windows.

I denne oppdateringen får Sonos Roam fikset på fire ting som i større og mindre grad kan irritere. Her har vi klippet inn fra Sonos selv:

Vi har forbedret Roams strømbehandling for å bidra til å forlenge Roams batteritid når den ikke brukes aktivt.

Sonos-appen varsler deg nå når Roam er tilkoblet en lader som ikke gir nok effekt til å lade batteriet.

Når Roam er i dvalemodus, kan du nå vekke den med de øvre avspillingsknappene (i tillegg til av/på-knappen bakpå).

To Roam-høyttalere i et stereopar kobles nå automatisk til hverandre igjen hvis én av dem uventet frakobles fra nettverket og deretter kobles til på nytt.

Nøyaktig hvor godt disse forbedringene vil fungere i praksis vet vi ikke her og nå, men med tanke på at Sonos har hatt et halvt års tid på seg til å pusse på disse funksjonene må vi jo ha et håp om at oppdateringen vil hjelpe en del.

