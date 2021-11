Nå kan du se Netflix’ topplister land for land

Netflix har som regel vært litt hemmelighetsfulle om seerstatistikken sin. De har med ujevne mellomrom offentliggjort det når de har hatt storhits - så som Squid Game eller Stranger Things. Men noe slags jevnlig informasjon om hva som rører seg på tjenesten har vi ikke fått.

Før nå. Selskapet har akkurat lansert nettsiden Top10.netflix.com som viser akkurat hva som blir sett på den enorme tjenesten.

Løsningen minner om topplistene i musikktjenester - du kan velge land og format, enten serie eller film, og få en rangering som viser hvilke titler som gjør det sterkest. Du kan også få en oversikt over global strømming.

Totalt antall strømmetimer

Innholdet er ifølge tjenesten basert på totalt antall timer strømming gjort av brukerne, og det informeres også om hvor mange uker en gitt tittel har vært på en gitt topp 10-liste.

For kreative utviklere kan det være spennende at listene også er nedlastbare som regneark eller som en enkel tekstfil med innhold separert av innrykk, en såkalt flat database. Begge disse formatene gjør det lett å behandle dataene ytterligere, dersom noen for eksempel skulle ønske å gjøre noe mer med dataene, eksempelvis å lage sitt eget utvalg, eller bygge en app som anbefaler innhold.

Det er altså en viss mulighet for at disse dataene vil dukke opp i en app eller på et nettsted nær deg - bare brukt på en annen måte.

Flest detaljer globalt

De mest detaljerte dataene er globale. For kloden sett under ett får vi vite et nokså presist antall timer per tittel i topplistene, som for eksempel at den nye tittelen Red Notice er sett nesten 149 millioner timer, mer enn dobbelt så mye som neste tittel i filmlista, Love Hard som er sett drygt 58 millioner timer.

Går vi ned på hvert enkelt land blir timeoversiktene borte, og vi står igjen med bare en rangering av innholdet seg mellom - muligens fordi det da hadde blitt enklere å anslå hvor mange kunder tjenesten har på hvert sted. Med stadig flere strømmetjenester - både internasjonale og mer lokale har konkurransen om oppmerksomheten hardnet til mange steder, så dette kan være data som ikke ønskes utlevert.

Det er forøvrig heller ikke alle Netflix-områder som er dekket av denne tjenesten, men de rundt hundre landene som har topplistestriper i oversikten for sine tjenester. Oversiktene oppfriskes hver tirsdag og baserer seg på tittingen fra mandag til søndag uken før.

En artig vri er at Netflix også viser lister over hvilke områder de ulike titlene er populære i. Det gjør de både fra den globale listen og fra enkeltland.

Data få andre publiserer

Det er få andre tjenester som fungerer akkurat slik Netflix gjør, med samme app og en god del av det samme utvalget i hundrevis av land. Du har konkurrenter så som Disney+, Amazon Prime Video og HBO Max for å nevne noen globale aktører, men de fleste av Netflix’ konkurrenter virker vesentlig løsere organisert fra land til land - ofte med innhold fra ulike kilder, gjerne forskjellige TV-kanaler, i ulike land.

Såvidt vi vet er det så langt kun Netflix som publiserer globale data på akkurat denne måten.