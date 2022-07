Porsche Taycan får inntil 50 km ekstra rekkevidde

Ny programvareoppdatering bringer alle Taycan-modeller til 2023-standard.

Alle tidligere Porsche Taycan-modeller skal bringes opp til 2023-standard med en omfattende programvareoppdatering. Avhengig av modell kan det gi inntil 50 kilometer bedre rekkevidde.

Porsche er klare med en programvareoppdatering til alle modeller av sin Taycan helt tilbake til lanseringen i 2019. Hovedattraksjonen? Inntil 50 kilometer ekstra WLTP-rekkevidde på de firehjulsdrevne versjonene av bilen, ifølge Porsche.

I praksis kommer oppdateringen med alle programvarebaserte effektiviseringer Porsche har klart å få til på Taycan siden 2019. Rekkeviddeforbedringen kommer delvis på grunn av at Porsche kobler fra frontmotoren nesten fullstendig i kjøremodusene Normal og Range, i tillegg til å kjøre uten moment på noen av akslene når bilen ruller fritt. Regenereringen skal også ha blitt «optimalisert», ifølge Porsche, og bilen vil vise en indikator i instrumentpanelet når begge motorene er i drift.

Da vi først kjørte Taycan Turbo ved lanseringen i 2019, hadde den en oppgitt WLTP-rekkevidde (kombinert) i intervallet 381–450 kilometer. Den samme bilen har nå en oppgitt rekkevidde på 435–507 kilometer.

Raskere lading

I tillegg til effektivitetsforbedringene opplyser Porsche at de har forbedret den termiske styringen av batteriet, noe som skal gi raskere hurtiglading og lengre tid på høyeste ladeeffekt, som fortsatt er 270 kilowatt. Disse forbedringene skal spesielt gjelde i kaldt vær. Bedre utnyttelse av restvarmen fra elektriske komponenter til forvarming av batteriet skal også gi bedre rekkevidde i 2020- og 2021-modellene av Taycan.

Infotainmentsystemet har også fått en overhaling, blant annet med integrasjon av Spotify og trådløs Android Auto. I tillegg skal stemmestyringen ha blitt forbedret, ytelsen skal ha blitt bedre og det visuelle grensesnittet på skjermene ha blitt oppgradert. Sensorene til parkeringsassistenten skal nå ha bedre rekkevidde, og bilen skal være i stand til å parkere på enda mindre parkeringsplasser enn tidligere.

Mer OTA-støtte

Oppdateringen krever at man tar med bilen på verkstedet, og skal ta rundt en dag å gjennomføre. Til The Drive sier Porsche-talsmann Kevin Giek at de ser for seg at dette vil være den siste store verkstedsoppgraderingen for Taycan på en god stund, takket være at oppdateringen også gjør at bilen kan ta imot «over the air»-oppdateringer for flere kontrollenheter og dermed oppdateres trådløst.

Porsche sier foreløpig at de vil kalle inn eiere på en «markedsspesifikk» basis, og at oppdateringen vil være gratis for Taycan-eiere.

I tillegg til programvareoppdateringen ruller Porsche også ut muligheten til å bytte ut bilens ombordlader med en 22 kilowatt-variant. I Europa og Nord-Amerika inkluderer byttet også støtte for såkalt Plug & Charge, altså at bilen kan snakke direkte med hurtigladeren når du kobler til ladekabelen og starte lading uten at du må autentisere deg med brikke, app eller liknende.