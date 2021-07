Huaweis nye toppmodell P50 lanseres 29. juli

Men fremdeles uten Google med på laget.

David Johansen Auby 20 Juli 2021 12:13

Huawei skal slippe nye produkter 29. juli, melder selskapet blant annet på Twitter .

På den kinesiske bloggtjenesten Weibo skriver Huawei-sjef Richard Yu at det er nye P50 som kommer, og at den nye modellen markerer begynnelsen på en ny era innen «mobil bildebehandling» , noe som kan tyde på at Huawei satser stort på kamerateknologi i sin kommende modell.

Selskapet har også tidligere lansert en teaser-video der telefonens kamerateknologi er i fokus.

Ikke støtte for Google eller Vipps

På grunn av selskapets pågående feide med amerikanske myndigheter støtter ikke Huaweis telefoner Google-tjenester som Google Play Store eller apper som Gmail, YouTube eller Chrome. Vi har tidligere testet Huaweis P40 Pro og konkluderte da med at dette var mindre problematisk enn ventet, og at det som regel fantes gode løsninger på å få tilgang på de tjenestene man ønsker.

Det forutsetter imidlertid en viss vilje til å leve med de nest beste appene, og til å utforske til du finner dem. Blant de mest kjente appene og tjenestene som ikke finnes i Huaweis App Gallery-univers er Vipps - og enn så lenge må du klare deg helt uten det som kanskje har blitt Norges viktigste hjemmedyrkede tjeneste på en Huawei-telefon.

Lansering utsatt på grunn av sanksjoner

Sanksjoner fra USA har gjort det utfordrende for Huawei å utvikle telefoner av høy kvalitet, og de har spesielt hatt problemer med å få produsert sine egenutviklede Kirin-brikkesett.

På grunn av dette har Huaweis markedsandel sunket, og i Kina har nå selskapet Oppo overtatt tronen som landets mest populære mobilprodusent.