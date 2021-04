Nå kan du laste ned iOS 14.5

Inneholder viktige forbedringer på sikkerhetsfronten.

Torstein Norum Bugge 27 Apr 2021 08:49

Apple har sluppet iOS 14.5. Dette skrev vi også om for en stund siden, da flere av detaljene ble lekket – og akkurat som forventet er det blant annet fokus på FaceID og maskebruk her . Sammen med iOS 14.5 kommer også iPadOS 14.5, som for alle formål er å regne for identisk.

Maskebruk-fiksen innebærer at du må eie en Apple Watch, men hvis du gjør det kan du nå låse opp telefonen via klokka i stedet for å vise frem fjeset. FaceID har ikke overraskende ikke fungert særlig bra i en tid der alle går rundt med tildekkede fjes hele tiden, så dette er en velkommen endring. Alt du trenger å gjøre er å ha klokka på armen, og telefonen vil holde seg opplåst så lenge den er nærme nok. Nyeste WatchOS kreves for å støtte dette.

Videre er det nå klart at Apple implementerer splitter nye sikkerhetsfunksjoner som er rettet mot reklame og annonsører på iOS-plattformen. Fra iOS 14.5 av vil Apple ha varslinger for såkalte «IDFA»-kort (IDentification For Advertisers»), noe mange annonsører bruker for å spore ulike brukere over ulike apper og tjenester. Varslingen vil la deg godkjenne eller avvise slik sporing.

Dette har blitt møtt med sterk motstand fra giganter som Facebook, som av åpenbare grunner ikke er særlig lystne på at brukere skal hverken kunne si nei eller kunne finne ut nøyaktig hva det er de sporer og når.

Flere emojier, ny podcast-seksjon og støtte for spillkontrollere

Av andre, nye ting i iOS 14.5 finner vi også et lass nye emojier spesielt laget med tanke på inkludering, blant annet kvinner med skjegg og nye, mer kvinnelige menn med skjegg. Blant annet transpersoner later med andre ord til å være målgruppen å inkludere for disse. Andre emojier er også med, som «fjes som puster ut», «fjes med spiraløyne» og «hode-i-skyene». Samt en drøss andre.

Nye skjegg-emojier. Apple

Apple introduserer også en helt ny podcast-seksjon med iOS 14.5, med nytt design og muligheten for å abonnere på ulike podcaster. Hver enkelt podcast vil kunne bestemme hva innholdet skal koste selv, innenfor noen rammer.

For de spillglade av oss er det også trivelige nyheter at PlayStation 5- og Xbox Series X/S-kontrollere nå støttes på iPhone, og kan brukes i tospann med spill som støtter slik input. Og akkurat som forventet vil du nå kunne velge ulike stemmer for Siri, noe som også nå er en del av prosessen når du setter opp telefonen for første gang.