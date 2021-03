Ansiktssporing gir VR en ny dimensjon

HTC Vive har fått en ny sporingsenhet som kan gi hele systemet mer dybde.

To kameraer sporer 38 forskjellige typer ansiktsbevegelser, noe som skal kunne gi anstendig ansiktsmimikk i VR. HTC

Vegar Jansen 10 Mar 2021 17:30

Det har gått fem år siden vi først kunne stroppe på oss HTCs VR-løsning Vive og tre inn en alternativ og fullstendig virtuell virkelighet. På de fem årene har også løsningen gradvis blitt bedre, og nå er det ansiktsmimikken som skal få seg et kraftig løft.

HTC har nemlig akkurat dratt duken av sin nye Vive Facial Tracker – en kameraenhet som plasseres under VR-maska og gjør sitt beste for å spore hvordan du bruker ansiktets muskler. I hvert fall de som ikke allerede er dekket til av det relativt store VR-hodesettet.

Ifølge HTC kan sporingsdingsen holde rede på 38 forskjellige typer bevegelser i ansiktet, da inkludert lepper, kjeve, tenner, tunge, hake og kinn. For å gjøre dette har den to kameraer som filmer i 60 Hz og bruker infrarødt lys for bedre sporing og nøyaktighet selv i dårlig belysning.

Løsningen skal ha en forsinkelse på ned mot kun 6 millisekunder.

Så hva er poenget med dette? Jo, sammen med hodesettet Vive Pro Eye, som sørger for å spore øynenes bevegelser inni VR-maska, vil løsningen kunne by på virtuelle avatarer med anstendig ansiktsmimikk.

Nå har selv ikke den pågående pandemien klart å sende særlig mange folk til VR for å avholde viktige møter der, men hvis folk først skal møtes i en virtuell verden via avatarer, vil det naturligvis kunne være en stor fordel å faktisk kunne forholde seg til grunnleggende ansiktsuttrykk.

Se videoen under for et inntrykk av hvordan dette vil kunne fungere i praksis.

HTC Vive Facial Tracker skal være å finne i velassorterte butikker fra og med i dag. Veiledende pris er satt til 1449 norske kroner.

Også «Tracker 3.0»

I tillegg til en enhet som sporer ansiktsbevegelsene, slipper også HTC en ny utgave av sin mer generelle sporingdings. Siden dette er tredje utgave, har den bare fått betegnelsen Vive Tracker 3.0. Den er mindre og lettere enn sine forgjengere, og byr i tillegg på opp mot 75 prosent bedre batteritid.

Trackeren kan festes på kroppen eller diverse utstyr og sørger for at det ikke bare er kontrollerne eller hendene som spores. Dette kan brukes i diverse spill, for trening og slikt som filmproduksjon.

Vive Tracker 3.0 har også fått en veiledende pris på 1449 norske kroner.