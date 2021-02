Hevder han vet hvordan iPhone 13 blir

Får «Alltid på»-skjerm og bedre kameraer, ifølge kjent lekker.

Niklas Plikk 15 Feb 2021 10:51

Det er fortsatt mange måneder igjen til Apple drar sløret av den neste iPhone-serien, men likevel skal flere detaljer rundt iPhone 13 være avslørt.

Hvis ryktene stemmer vil mobilen få en «alltid på»-skjerm, bedre kameraer og kraftigere magneter på baksiden, sammenlignet med fjorårets iPhone 12.

Rask skjerm som aldri skrur seg av

Det er Max Weinbach - en velkjent person i mobilverdenen - som rapporterer om de kommende funksjonene, skriver Apple Insider . Weinbach har tidligere år lekket en rekke mobilnyheter lenge før de faktisk ble lansert , og anses som en relativt god kilde for slike nyheter.

Apples iPhone 13 vil ha en strømeffektiv 120 Hz LTPO-skjerm (low-temperature polycrystalline oxide), ifølge Weinbach. Apple bruker allerede denne teknologien i Apple Watch som de siste årene har hatt «alltid på»-skjermer, og det samme er altså planlagt for årets iPhoner. Det vil gjøre at informasjon om klokke, batteristatus og andre ikoner alltid vil vises på låsskjermen, selv om resten av mobilen er i dvale.

Nye varslinger som kommer vil angivelig vises på skjermen i et kort øyeblikk, før de forsvinner igjen.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppdateringsfrekvensen på 120 Hz er for øvrig noe som var ventet å komme i fjorårets iPhoner også, men Apple skal angivelig ha bestemt seg for å holde seg til 60 Hz-skjermer for å spare på strøm. Ved å bruke LTPO-teknologi kan det hende de kan klare begge deler.

Apple er for øvrig ikke først med dette. Samsung benytter seg allerede av et lignende LTPO-panel på Galaxy Note 20 , og det er ikke utenkelig at det er nettopp Samsungs skjermpanel Apple vil bruke i den kommende iPhonen.

Bedre kameraer

Kameraytelsen på Apples siste iPhoner har vært svært god, mye takket være svært avansert programvare. Med iPhone 13 er det ventet at objektivene får en solid, fysisk oppgradering, hvor spesielt vidvinkelkameraet skal bli oppgradert til å yte bedre i mørke omgivelser.

Weinbach nevner også bedre astrofotografering for de neste iPhonene, noe som fremhevet av Samsung på årets Galaxy S21-modeller, for den som er interessert i å fotografere stjernehimmelen.

Kraftigere magneter?

Nytt i iPhone 12-serien var de såkalte MagSafe-magnetene, som ligger skjult på innsiden av mobilen. Denne ringen av magneter lar deg feste tillegg på baksiden av mobilen - enten det er deksler, lommebøker eller bilstativ. Dette fungerer ganske godt på de nåværende iPhonene, men spesielt hvis du har et deksel på utsiden, er ikke magneten sterk nok til å holde på så mye annet. For eksempel hvis du både vil ha et deksel og et magnetlommebok på utsiden. I iPhone 13 vil Apple angivelig putte inn kraftigere magneter, for å gjøre at ekstrautstyr holdes ekstra godt på plass.

La oss bare håpe det ikke gjør at mobilene blir enda farligere å bruke for de med hjertestartere og pacemakere .

Weinbach nevner for øvrig ikke noe nytt design, bortsett fra at Pro-variantene av iPhone 13 angivelig vil få en litt teksturert, matt bakside, fremfor de relativt glatte Pro-modellene i år.

Andre kilder har også nevnt at Apple kanskje vil krympe «busslommen» på framsiden av skjermen, og at de vurderer fingeravtrykksleser i skjermen, men dette blir ikke nevnt av Weinbach.

Som med alle slike rykter, ta dem med en solid klype salt.