Nå kan du oppgradere en Tesla uten å miste radio

Men nytt underholdningssystem med radio koster flesk.

Eldre Teslaer kan nå oppgradere til nytt underholdningssystem - uten å miste radiostøtten. Men det koster flesk - 28.550 kroner for selve oppgraderingen, og 5.700 kroner for radiostøtten attåt. Vegar Jansen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 30 Okt 2020 14:03

Frem til nå har så godt som alle Teslaer vært utstyrt med radio. Det fortsatte de med våren 2018, da bilene fikk oppgradert underholdningssystemer. Men siden den tid har de også tilbudt oppgraderingen for eldre Tesla-modeller, for en nokså voksen pris.

Hele 28.550 kroner har det kostet å gi din gamle Tesla den samme heftige underholdningsskjermen som i ferske biler. Ulempen frem til nå: du mister radioen.

I går gjorde selskapet det imidlertid kjent at du kan oppgradere og beholde radiostøtten - for 5.700 kroner ekstra. Alle bilene som får den nye og dyrere oppgraderingen vil ha FM- og AM-mottak. I USA handler som vanlig digitalradio om tjenesten Sirius XM, mens her på berget betyr det fortsatt DAB+.

Totalprisen blir altså smått voksne 34.250 kroner.

Tesla: - Ikke så mange som har ventet

Teslas norske pressesjef, Even Sanvold Roland, sier at det ikke er så mange som har ventet på muligheten for radio sammen med oppgraderingen.

– For noen er det viktig å ha radio når de kjøper den, men det har kanskje handlet like mye om hvorvidt de trenger oppgraderingen, forklarer han til Tek.no.

Det er ikke bare de som har sittet på gjerdet som drar nytte av muligheten. Også du som kanskje har gjort oppgraderingen selv om du egentlig ville beholdt radiostøtten kan legge noen tusenlapper ekstra på bordet for å få DAB-støtten tilbake. Prisen er den samme om du gjør den samtidig med utskifting av underholdningsssystemet eller i etterkant, får vi vite av Roland.

Hauger av nye funksjoner

Blant høydepunktene fra beskrivelsen av oppgraderingen hos Tesla er det at den gir tilgang til ting som videostrømming rett i underholdningssystemet. Tesla Arcade, der du kan spille spill mens bilen står i ro følger også med, og inkluderer støtte for tilkobling av for eksempel Xbox-kontrollere.

Med oppgraderingen skal all bruk av underholdningssystemet bli raskere, og det inkluderer også nettleseren.

I tillegg gir den muligheter for å bruke bilens egne kamera som dashcam når du kjører.

Frem til nå har altså ulempen vært at du har måttet ta til takke med nettradio fremfor vanlig kringkastet lokalradio på FM eller andre radiokanaler på DAB+-nettet.