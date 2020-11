Dette er nå verdens dyreste TV-spill

En sjelden versjon av Super Mario Bros 3 ble i helgen solgt for over 1,4 millioner kroner. Legg merke til hvordan ordet «Bros» er plassert til venstre på esken. Heritage Auctions

Stein Jarle Olsen 24 Nov 2020 08:13

En forseglet kopi av Super Mario Bros 3 fra 1990 ble før helgen verdens dyreste TV-spill, ifølge auksjonsfirmaet Heritage Auctions . Kassetten ble nemlig solgt for solide 156.000 dollar, tilsvarende drøye 1,4 millioner kroner med dagens kurs.

Slik ble SMB3-esken seende ut i senere produksjoner.

Med det smadret salget den tidligere rekorden, som var på 114.000 dollar (rundt 1,02 millioner kroner) for en kassett med det opprinnelige Super Mario Bros-spillet og som ble satt tidligere i år.

Spesiell utgave

Den aktulle Super Mario Bros 3-kassetten var først og fremst i veldig god stand, med en såkalt Wata-rating på 9,2 av 10 og A+ for forseglingen (hvor A++ er høyeste mulige score).

For det andre var den sjelden ved at selve esken hadde «Bros»-teksten på venstre side, hvor den dekker over en del av hansken til Mario.

Dette var en del av den aller første produksjonen av spillet, og det finnes svært få forseglede utgaver. På senere versjoner av esken flyttet Nintendo ordet Bros lenger mot høyre.

Budrunden åpnet på 62.500 dollar, men 20 budgivere sluttet seg til, og prisen endte altså dermed på godt over det dobbelte.

Dette Pokemon Red-spillet satte også ny rekord i helgen. Omtrent 750.000 kroner gikk det for. Heritage Auctions

I fredagens auksjon ble det også satt ny rekord for dyreste Pokemon-spill i historien. En forseglet utgave av det opprinnelige Pokemon Red med tilstandsgraden 9,8 A++ ble nemlig solgt for 84.000 dollar (rundt 750.000 kroner).

Tidligere i år solgte også Heritage Auctions en annen Super Mario Bros 3-kassett med den sjeldne venstrestilte teksten, men i litt dårligere stand (Wata-rating 9,0 A), Den ble solgt for 38.400 dollar (cirka 345.000 kroner).