Microsoft har satt «sluttdatoen» for Windows 10

Betyr dette at Windows 11 er på vei? Microsoft har i alle fall satt datoen for når de skal kutte ut oppdateringer til Windows 10. Microsoft

Stein Jarle Olsen 14 Juni 2021 15:31

14. oktober 2025 er datoen Microsoft vil slutte å levere oppdateringer til Windows 10.

Det heter det i en ny oppdatering på selskapets «Lifecycle» -side for Windows 10 . Inntil det skal det komme minst én halvårlig oppdatering til operativsystemet.

At oppdateringer kuttes betyr i praksis at operativsystemet ansees som dødt og at majoriteten av brukerne bør være gått over på neste versjon. Mange fortsatte riktignok å bruke både Windows 7 og Windows 8 lenge etter at Microsoft kuttet ut oppdateringer.

Merk også at datoen kun er satt for Windows 10 Home og Pro, ikke Enterprise-versjonen for bedrifter. Den vil sannsynligvis holdes i live en god stund lenger.

Ikke siste versjon likevel

Før Windows 10 ble lansert i 2015 sa daværende Windows-sjef Terry Myerson at de så på Windows 10 som «Windows as a service» eller Windows som en tjeneste, og at det ikke lenger ville gi mening å spørre hvilken versjon man var på. Underforstått at dette skulle være den siste nummererte versjonen av Windows.

De tre tidligere Windows-versjonene Windows 8, Windows 7 og Windows Vista hadde hatt cirka tre års levetid hver: Windows Vista kom i 2006, Windows 7 i 2009 og Windows 8 i 2012.

Siste nytt om Windows er for øvrig bare en drøy uke unna. Microsoft har kalt inn til pressekonferanse om «fremtiden for Windows» 24. juni, hvor mange har tolket grafikken i innkallingen til at arrangementet skal handle om Windows 11. I tillegg er arrangementet lagt til klokken 11 amerikansk tid, som flere har påpekt er en uvanlig tid for slike arrangementer.

Ny Store

At det kommer en helt ny Windows-versjon virker å være utenfor tvil, da Microsoft spesifikt skriver at de skal avduke «den neste generasjonen av Windows».

Fra tidligere vet vi blant annet at Microsoft har jobbet med følgende:

En ny Microsoft Store med kraftig utvidet apputvalg (blant annet mulighet til å tilby programmer som installeres med såkalte «.exe»- eller «.msi»-filer som Firefox, Chrome og Adobes Creative Cloud-pakke).

En visuell overhaling, med ny startmeny, filutforsker og nye ikoner (hvorav mange av dem oppdateres første gang siden Windows 95!)

I tillegg skal det jobbes med muligheten for å gi over 1000 gamle PC-spill automatisk støtte for HDR , som skal gi dem mer innlevelse på moderne skjermer.