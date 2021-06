Nå vil Microsoft la deg prøve spill før kjøp

Helt uten lang nedlastingstid, også.

Anders Brattensborg Smedsrud 11 Juni 2021 08:47

I forkant av sin E3-pressekonferanse har Microsoft annonsert at de innen utgangen av året vil la spillere få prøve spill før de kjøper dem.

Som om ikke dette høres fornuftig ut i seg selv, har selskapet tenkt nytt om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Fremfor å laste ned hele spillet, eller bry spillutviklere med å lage egne begrensede «demo»-versjoner slik som var vanlig på 90-tallet, vil du heller kunne strømme spillet fra Microsofts skytjeneste.

Slik kan du slippe å sette av timevis for nedlasting av et spill på over 100 GB, som du kanskje ikke vil bruke mer enn noen minutter med. Strømming av spill skjer nemlig så godt som umiddelbart, så lenge du har en standard fiberlinje eller rask kobberlinje.

Microsoft har ikke gitt mange detaljer rundt ordningen, som om det gjelder alle spill eller bare utvalgte titler, eller hvilke begrensninger som eventuelt måtte gjelde for de strømmede spillene før du kjøper dem.

Det som uansett er klart er at funksjonen vil bli tilgjengelig både for spillere som har en Xbox-konsoll, og PC-brukere gjennom Xbox-appen til Windows 10 når den lanseres.

Nye spill kan ofte være priset til mellom 600 og 1000 kroner. Prøv før kjøp-funksjonen kan gjøre det lettere å unngå å bruke mye penger på spill du raskt mister interessen for. For Microsofts del kan ordningen i teorien også generere flere salg ved at kunder lettere får utforske nye sjangere og titler.

Skyspilling blir bedre - og kommer til «alle» enheter

Ved siden av annonseringen fortalte Microsoft at de også er i sluttspurten med å oppgradere spillstrømmetjenesten vi tidligere kjente som xCloud, men som nå går under navnet «Xbox Game Pass Cloud Gaming».

For det første vil det snart bli mulig for alle Xbox Game Pass Ultimate-brukere å nå tjenesten rett fra nettleserne Edge, Chrome eller Safari. Det åpner for spillstrømming til et hav av dingser, som datamaskiner, Android- og iOS-telefoner og nettbrett. Denne tjenesten har vært i beta-versjon for utvalgte områder en stund. Microsoft har dessuten fortalt at de vil lansere egne strømmepinner som kan plugges rett inn i TV-er for at også disse får støtte for skyspilling i fremtiden.

Microsoft lover dessuten at selve spillopplevelsen skal bli bedre. Maskinvaren som prosesserer spillene på skyserverne deres, som i dag minner om Xbox One S-maskinvaren, skiftes nemlig ut med langt raskere Xbox Series X-maskinvare.

Dette grepet vil gi de som strømmer spill like korte lastetider som om spillet kjørte lokalt. Det skal også redusere oppstartstiden for spill, og kunne øke bildeflyten. For spill som er spesielt optimalisert for Xbox Series X/S kan også teknologier som strålesporing gjøre grafikken bedre.

