Nå kan du strømme Xbox-spill til iPhone og iPad

Nå kan du gjøre dette også til iOS.

Mats Arntzen 20 Okt 2020 11:58

En fersk oppdatering av Xbox-appen til iOS og iPadOS gir mulighet for lokal strømming av spill fra en Xbox One-konsoll. Dette er en funksjon Android har hatt en stund, men som altså nå også kommer til Apple-enheter.

Det var Microsoft selv som bekreftet nyheten natt til tirsdag.

Kun lokalt - ikke over mobilnettet

Den såkalte Xbox Console Streaming-funksjonen lar deg altså spille spill fra Xboxen i stua på en iPhone eller iPad, men kun innenfor det lokale nettverket ditt hjemme, ikke over mobilnettet.

Microsoft har vært på kant med Apple en stund over Apples App Store-regler, som har gjort det tilnærmet umulig å lansere spillstrømmetjenesten som tidligere gikk under navnet xCloud (og nå har fått det litt mindre kledelige navnet Cloud gaming with Xbox Game Pass Ultimate) på Apples enheter.

Så lenge spillene strømmes fra en lokal konsoll og ikke fra servere i nettskyen bryter imidlertid ikke strømmingen Apples regler.

Funksjonen støtter for øvrig ikke bakoverkompatible titler fra Xbox 360 og den originale Xbox - i alle fall foreløpig.

Nye Xbox Series X vil også la deg strømme til mobiler og nettbrett hjemme. Niklas Plikk, Tek.no

Playstation har hatt funksjonen lenge

Med appen kan du også installere eller slette spill og på annen måte styre lagringsplassen på Xboxen din, og den vil naturligvis også være klar for nye Xbox Series X og S når de lanseres om noen uker. Appen kan også brukes til å fjernstarte konsollen.

Playstation 4 har hatt strømming på Android i flere år allerede, mens iPhone og iPad fikk funksjonen i mars i fjor.

Xbox Series X og S lanseres 10. november. Fikk du med deg vårt førsteinntrykk av den nye konsollen ?