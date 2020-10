– Altfor stor etterspørsel

Nvidia med dårlige nyheter til ivrige grafikkortkjøpere.

RTX 3090, verdens kraftigste grafikkort. Nvidia

Torstein Norum Bugge 6 Okt 2020 07:07

Det er nok mange ivrige datamaskinentusiaster der ute som nå forsøker å skaffe seg ett av Nvidias nye grafikkort, og da først i rekken RTX 3090. Men ifølge The Verge vil det bli mange skuffede grafikkortkjøpere der ute, for etterspørselen er langt større enn produksjonen av disse nye kortene.

Nvidia selv sier at etterspørselen er altfor stor til at de kan tilfredsstille alle de interesserte, og at situasjonen ikke vil bedre seg før utpå nyåret. Dette gjelder begge toppkortene deres, RTX 3080 og RTX 3090, og påvirker såvel deres egne kort som tredjepartsprodusentenes.

Det er ingen hemmelighet at lanseringen av den nye grafikkortgenerasjonen har vært ekstremt vanskelig, med praktisk talt ingen kort og millioner av utålmodige og skuffede kjøpere. Nvidias toppsjef, Jensen Huang, sier imidlertid at problemet «...ikke er vår produksjon, men heller den enorme etterspørselen».

Unnskylder til forhåndskjøperne

Informasjonen kommer frem i en Q&A-sesjon, der Huang forklarte seg om lanseringen og situasjonen:

– Selv om vi hadde visst at etterspørselen skulle være så stor, så hadde det vært helt umulig for oss å trappe opp produksjonen så tidlig i kortenes livsløp, sier han.

Han fulgte også opp med en unnskyldning til alle som hadde forhåndsbestilt og enda ikke fått sine kort.

Vi har for øvrig testet både RTX 3090 og RTX 3080, og du kan lese testene her.

Test av Nvidia GeForce RTX 3080

Test av Nvidia GeForce RTX 3090

For begge kortene kunne vi melde om voldsomme hopp i ytelse over forrige generasjon, spesielt på strålesporingsfronten, som også var ett av de største problemene til forrige generasjon RTX-teknologi.