Fortnite på PC krever nå 60 GB mindre plass

Epic Games

Mats Arntzen 22 Okt 2020 10:07

En ny Fortnite-patch er nå tilgjengelig for nedlastning. I en tweet skriver Fortnite Status at den nye patchen vil bli rundt 27 gigabyte større enn den forrige på PC.

Dette skyldes imidlertid en optimalisering på som skal redusere filstørrelsen på Fortnite med over 60GB.

Til en tredel

Dermed har den gått fra over 90 GB til under 30 GB. Det er utvikleren Epic som står bak optimaliseringen.

Det gir betydelig mer lagringsplass som kan brukes på andre spill, for eksempel om du skal installere eller har installert det gigantiske spillet Call of Duty: Modern Warfare / Warzone, som tar opp godt over 200 GB etter en nylig oppdatering.

Oppdateringen skal dessuten bane vei for kortere lastetider og mindre filstørrelser på oppdateringer i fremtiden.

Fortnites «Season 3 - Chapter 2» ble lansert i all sin prakt 17. juni , etter å ha blitt utsatt hele tre ganger som følge av coronaviruset og opptøyer i USA.