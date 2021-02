Google legger ned spillstudio

Ikke lenger planer om Stadia-eksklusive spill.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 2 Feb 2021 07:40

På tampen av 2019 lanserte Google sin store spillsatsning Stadia , og erklærte at de skulle være et spillselskap som kunne konkurrere med de etablerte gigantene. Dette skulle de blant annet gjøre ved å investere penger i et eget spillselskap, kalt Stadia Games and Entertainment. Her skulle det utvikles egne, eksklusive titler for Stadia-plattformen.

Så langt har det ikke kommet et eneste spill ut av studioet, og Google har nå bestemt seg for å stenge ned hele satsningen.

– Å lage klasseledende spill fra bunnen av tar mange år og krever betydelige investeringer, og kostnadene øker eksponentielt. [ ...] Vi har bestemt oss for at vi ikke vil investere ytterligere i å bringe eksklusivt innhold fra vårt interne utviklingsteam SG&E [Stadia Games and Entertainment], utover noe kortvarige planlagte spill, skriver Harrison i et blogginnlegg .

Hva slags «kortvarige planlagte spill» det er snakk om er det ingen som vet.

Over og ut for Stadia?

Selv om Google bedyrer i blogginnlegget at de vil fortsette å utvikle Stadia, ser mange på nyheten som at Google er i ferd med å gi slipp på spilldrømmene sine. Nettstedet The Verge er blant dem som går hardest ut mot Google, og peker på at de nevner «partnere» oftere i blogginnlegget enn «spillere»:

– Harrison nevner ordet «partner» intet mindre enn fem ganger i fire avsnitt. Dette antyder at Google har forstått en viktig sannhet: Stadia, som så mange av Googles andre virksomheter, er optimalt en der du ikke er kunde. De betalende kundene, hvis Google kan skaffe dem, er spillutgivere selv, skriver Sean Hollister for The Verge.

Han tror i stedet at Google vil gradvis forsøke å lisensiere ut Stadia som en plattform til andre aktører. På denne måten vil den grunnleggende infrastrukturen Google er så stolte av kunne bli beholdt og utnyttet, og Google vil slippe å tenke på å konkurrere med giganter som Microsoft og Sony, som allerede er godt i gang med sine egne spillstrømmesatsninger.

Skulle by på unike opplevelser

Høsten 2019 snakket vi med Jack Buser , Game Director for Google Stadia, hvor pekte han på eksklusive Stadia-spill som noe av det største trekkplasteret for plattformen. Blant annet fordi de ville kunne dra nytte av at spillene ble spilt via enorme serverrigger, som kunne åpne opp for blant annet flerspillerspill med titusener av spillere på samme område.

– Vi har så vidt begynt å se på hva som kan komme senere. Så fort vi kommer oss forbi høy oppløsning, rask bildeoppdatering og lav forsinkelse, er det andre ting vi kan fokusere på. Det første er enorme flerspillerverdener. I dag stopper de fleste spillene på rundt 100 mennesker på ett spillområde. Med Stadia, siden alt er koblet til våre private servere, kan vi lage så store verdener vi vil. Ingen begrensning. Tusen spillere ... Titusener av spillere på skjermen samtidig. Det er virkelig ingen grenser, sa Buser den gang.

Dette virker som en fjern drøm nå, ettersom alle spillene til Stadia vil bli portert over fra andre plattformer.